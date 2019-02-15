VHQ-KY 1月營收創同期高 今年展望樂觀

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 今 (15) 日公布 1 月合併營收 1.06 億元，月減 71.8%，年增 10.19%，雖為近 11 個月低點，但受惠整體影響後製規模持續成長，帶動單月營收創歷年同期新高。展望今年，在科幻電影成為中國市場主流，加上觀影人口普及，對今年營運展望樂觀。

VHQ 表示，1 月受惠電影及網劇後製業務明顯成長，加上近期中國演員陰陽合同事件，已為中國電影產業帶來整頓契機，在演員成本降低，及觀眾對影片細緻化的要求提高下，電影後製特效占整體電影製作預算比重可望提高，有助提升公司整體營收獲利。

VHQ 去年已與 Facebook 進行多項後製特效合作，今年也在通過層層考核及篩選後，成為 Netflix 官方全球後製合作夥伴，後製水準已受到國際客戶肯定。

觀察整體產業市況，VHQ 指出，今年春節票房前十名均為中國國產電影，加上科幻電影已成為中國電影市場新主流，VHQ 可望持續受惠此商機，加上中國二、三線城市的觀影人數快速成長，已達一線城市觀影人數的 3 倍以上，隨著觀影人口普及化，大製作的國產電影將成中國電影產業主要成長動能。

展望今年，VHQ 表示，對今年展望維持樂觀看法，也將持續拓展後製團隊規模，目標明年後製特效團隊規模達 1000 人水準，並將積極尋求其他併購或策略聯盟等合作機會。

