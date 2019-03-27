台股盤後－壽險股領跌、非蘋族群力撐 開低走低下跌16點

壽險股與半導體族群走跌、蘋概三強氣勢轉弱，台股今 (27) 日開低走低，盤面主要以非蘋族群表現較為亮眼，但不敵壽險股重挫，終場下跌 16.50 點，收在 10542.70 點，成交金額僅 1031.1 億元，市場觀望氣氛仍未消散。

今天盤面主要以電機、電子零組件、汽車、資訊服務與營建類股較為亮眼，其中電機族群漲幅 1.1%；相較之下，金融族群在壽險類股拖累下、跌幅 0.74%，半導體、紡織與航運等相對偏弱。

蘋概三強中，台積電股價走弱終場下跌 1.02%，鴻海與大立光平盤整理，終場分別小漲 0.14%、0.54% 做收；非蘋陣營則受惠於華為新機上市激勵股價走揚，包括正崴與華通今天大漲 4% 以上，華新科、台郡、合勤控也有 3% 以上的漲幅。

金融股今天成為市場調節部位，尤以壽險類因去年帳上有未實現虧損，依規定無法發放股息，在失望性賣壓攻擊下，跌幅頗深，其中中壽大跌 4% 以上，其他像是三商壽、富邦金、國泰金、新光金與中信金等金控，同樣受到壽險子公司影響，今天都有 1% 以上的跌幅。

法人表示，台股今天雖日 K 收黑，但成交量並未明顯放大，研判市場觀望氣氛仍未退散，短線可觀察 10500 點到 10600 區間震盪整理，中長線則看能否守住月線與年線，由於下周即將進入清明連假，預估要等上市櫃公司陸續公布年報後，多空雙方勢力將進行另一波交戰。