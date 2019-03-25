台股大跌逾百點回防年線 顧立雄喊話：市場信心仍在 緊盯兩大指標

美債長短天期殖利率到掛，讓市場對於景氣可能衰退疑慮再起，台股今 (25) 日更重跌近 160 點，回防年線關卡，不過金管會主委顧立雄認為，上市櫃營收持續成長、台股殖利率也算高，基本面良好，目前市場沒有信心潰散的疑慮，還不到需要介入市場機制的時候。

美債 3 個月期與 10 年期公債殖利率倒掛，美股道瓊指數上週五也大跌 400 多點，市場對於經濟可能衰退疑慮聲浪四起，但對於今天台股重挫，顧立雄倒是顯得老神在在，他表示，金管會觀察股市主要有兩大指標，包括：資本市場是否健全，以及投資信心是否潰散。

顧立雄今天下午出席證交所的「逐筆交易擬真平台上線記者會」，會後受訪時針對今天台股大跌逾百點作上述表示。

顧立雄指出，不只台股走跌，主要亞股的日股與陸股也同步下挫，台股雖重跌超過 100 點，但跌幅約 1.5%，「但還在合理範圍內」，並沒有信心潰散的問題，金管會將尊重市場機制，目前還不到要介入的時候。

顧立雄認為，長短天期殖利率倒掛的現象是否意味經濟即將衰退，市場各有解讀，但如果經濟成長衰退可能是未來一、二年後的事，現在過度反應對台股並沒有好處。

從基本面來看，上市櫃營收前 2 月營收仍持續成長，台股殖利率平均約 4% 以上，基本面目前沒有問題；以制度面來說，台股在財務揭露透明、公司治理也比新興市場健全，因此不論從基本面或制度面，台股仍相對穩定，金管會對股市仍有信心。