台股盤中－權值三王、光學族群穩盤 站穩10500點成交量估約千億元

台股揮別 25 日美股重挫陰霾，今 (26) 日在蘋概三王、台塑四寶與光學等族群領漲下發揮穩盤作用，台股盤中平盤整理，重新站穩 10500 點，成交量估約 1000 億元。

以族群類股來看，盤勢亮點主要集中在光電、生技、電子與化學生技等族群都有 1% 以上的漲幅，水泥、橡膠與紡織則相對弱勢。

蘋果春季發表會台北時間今天凌晨登場，四大服務亮點主打軟體服務，題材消息加持下，激勵蘋概股價表現，權值三強中的大立光、台積電與鴻海股價今日同步上揚，大立光盤中上漲 2.45%，台積電與鴻海分別也有 0.21%、0.56%；另外，包括友輝與康控 - KY 盤中大漲逾 6%，正崴也有 5% 以上的漲幅。

光學族群今日表現強勁，包括致伸與玉晶光漲幅強勁，盤中大漲 4% 以上，聯一光與亞光也有 3% 以上的漲幅，大立光也有 2% 以上的漲幅。

面板族群中光聯族群盤中漲停關門，盤中股價站上 23.35 元，突破短期均線，股價創下 4 個月以來新高，友輝盤中大漲 7% 以上，中光電也有 4% 以上的漲幅。

台塑四寶今年預計將發出 1,586 億元現金股息，盈餘分配率仍維持 75% 的歷史高檔水準，在股息政策加持下，台塑、南亞、台塑化與台化今日股價同步上漲，惟漲幅力道有限，在 1% 以下平盤震盪。

金融族群中壽險族群因去年金融資產有未實現虧損，今年股利政策恐不如預期，國泰金今日股價惟幅走跌，小跌 0.22%，富邦金則陷入平盤整理；上海商銀、台新金與台中銀表現相對強勁，上海商銀盤中大漲 2%，台新金與台中銀盤中也各有 1% 以上的漲幅。

分析師指出，台股站穩 10500 點後，接下來能否進一步回補 10600 點缺口，要看外資態度，由於接下來將進入融券回補高峰期，加上外資持股部位仍偏高，後續要留意外資逢高出脫，預料後市將進入高檔整理機率高。