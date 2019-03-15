水務市場商機大 基士德Q2營運恢復成長 將返台設分公司

水處理環保設備及技術服務商基士德 - KY(6641-TW)，看好台灣及東南亞市場的高度成長性，第 2 季將先回台設立分公司開展業務，未來並將設立研發中心；同時，基士德朝智慧水務先進技術發展，並完成與研華 (2395-TW) 合資成立子公司，將大幅強化水務大數據及人工智慧的發展。

法人預估，基士德第 2 季營收將恢復成長力道，可望優於去年同期 4.76 億元，同時 2019 年全年營收，將超越 2018 年的 18.68 億元實績。

基士德與研華合資成立川研公司，已在 2 月正式掛牌成立，合資金額人民幣 1000 萬元，將用於強化水務物聯網、大數據及人工智慧技術的發展，川研公司由基士德持股 60%，研華持股 40%。

基士德主管指出，運用物聯網、大數據及人工智慧技術，投入智慧水務發展，全球水務大廠都相繼投入，基士德也加緊腳步切入此一先進領域。

基士德去年營收 18.68 億元，年增 15.1%，毛利率 40%，毛利率年增 1 個百分點，稅後純益為 2.14 億元，年增率 47.94%，每股稅後純益為 6.86 元，昨日董事會決議，擬配發 3.8 元現金股利，股東會 6 月 6 日召開。

基士德從事環保相關水處理設備水泵、風機及攪拌機等全系列設備研發、製造與銷售，在中國大陸深耕超過 20 年並針對污水處理市場提供專業諮詢及技術服務，提供的環保設備與技術服務廣泛應用城市污水、工業污水、農村污水處理等多方領域。

基士德在中國大陸市場專注水處理產業，不只單獨銷售設備給客戶，並提供客戶結合技術方案設計、全產品線設備一次購足、專業定製的客製化服務及日常的設備運營維護等全方位服務，已在市場與客戶間建立中高階品牌的地位。基士德在去年 9 月 21 日以每股 75 元上市掛牌，掛牌以來最高價 86.5 元，15 日股價開盤報 63.4 元；今天基士德也將召開法人說明會。