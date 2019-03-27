盤前財經大事搶先讀2019年3月27日

今日操盤前瞻

台灣 2 月景氣燈號

美國 1 月貿易收支

法說會：雍智科技、群聯、東元 (1504)、TPK-KY(3673)、廣越 (4438)、新普

暫停交易：華映、大同

終結連 4 發 國壽、中壽今年不發現金股利

金管會主委顧立雄甫向金融業喊話少發放現金股利，有兩家壽險公司－－國泰人壽、中國人壽率先響應，終結了連 4 年配發現金股利，決議今年首度中斷不發放。金管會昨 (26) 日表示，今年目前為止，尚未接獲壽險業申請發放現金股利案。閱讀全文...

壽險業前 2 月匯損 411 億 保險業淨值反彈 2753 億元

新台幣 2 月貶值 0.14%，但是避險成本仍居高不下，金管會昨 (26) 日公布國內壽險業今 (2019) 年累計至 2 月匯損金額，仍高達 411 億元，不過好消息是，在資本市場回穩之下，保險業淨值持續回升，單月再度回升近千億元，兩個月以來反彈 2753 億元。閱讀全文...

擔憂殖利率曲線倒掛？ Fed 不會坐視經濟崩壞

許多經濟學家預期，美國經濟明年將會陷入衰退。但 Moody’s Analytics 公司分析師史威特 (Ryan Sweet) 不表苟同，他說：「Fed 不會扼殺這波經濟擴張。」威特與他的團隊認為，經濟正在放緩，但經濟衰退的風險仍低。閱讀全文...

「服務版」蘋果首秀股價跌 蘋果後市值得期待？

蘋果於美國時間週一 (25 日) 加州賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行 2019 春季發表會，儘管硬體新品缺席，市場密切關注四大訂閱服務新品發布，亦關注蘋果股價變化，然而，蘋果週一股價收跌 1.2%。閱讀全文...

波音又遭重擊 空中巴士拿下中國 350 億美元訂單

中國國家主席習近平訪法期間，空中巴士 (Airbus) 獲得中國 350 億美元的訂單，對於目前正疲於應付最暢銷機型 737 Max 停飛的波音 (BA-US) 公司來說，無異又是一大重擊。空中巴士宣布，這筆龐大的訂單包括 290 架 A320 系列窄體客機和 10 架 A350 系列廣體客機，價值 350 億美元，幾乎是法國總統馬克宏去年元月訪問北京宣稱的 2 倍。閱讀全文...



