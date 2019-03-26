【馮冠華專欄】美股回穩，氣氛仍趨審慎

3 月 26 日推介 - TCL 電子 （1070）

1）上日港股市況總結：美股上週五大跌，觸發環球股市週一大調整，港股也不能幸免，恆指最終報收 28523 點，下挫 590 點。全日成交金額按日上升約 1.4% 至 1093 億。滬深港通總成交額按日上升約 7% 至 133 億，流向仍是淨流入，金額大升至約 27.6 億。北向連續第五天淨流出，金額也大升至約人民幣 108 億。藍籌 2 升 48 跌，上升的只有瑞聲（2018）和領展（823）而已。



板塊方面，房產信託公司（REITs) 表現較好，兩隻彩電股 TCL 電子（1070）及創維（751）也逆市上升。做空方面，佔大市成交上升至 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 68:32，重貨區方面，熊證不變在 29500-29549，牛證則下移至 28400-28499。

簡評：恆指收跌接近六百點看似恐怖，但實況是指數開市時已大裂口低開逾六百點，而盤中跌幅更曾跟隨上證而一度收窄約半，最終的跌幅也大致和區內市場相若，市場整體氣氛也不覺特別惶恐。大跌市下成交量和做空比率卻沒有異樣，技術指標的十天及二十天線失守但仍穩守於二百五十天線上，終極黃金交叉的五十天線升穿二百五十天線亦如預期出現。



較為觸目的反而是北向資金的繼續淨流出，且昨天的金額更是三年多的新高。常理的推斷是外資撤出，筆者較樂觀的看法是獲利平盤離場而已。另一方面，南下資金的淨流入又不斷增加，甚難捉摸是也。長話短說，筆者昨天建議的回調買進策略依舊不變。

大跌市下股份跌多升少。能逆市上揚的可另眼相看。其中包括上週四推介的 TCL 電子，昨天大漲 9%，市場解說有兩個原因。其一是因為其屬有份投資科創板 001 受理公司晶晨半導體。（那其餘的晶晨股東，包括創維及小米（1810）應有追落後條件）另一是受 TCL 集團在 A 股漲停帶動。據傳華為將在 4 月推出電視產品，採用京東方 50 吋螢幕，規劃是一年銷量達 1000 萬台；而傳聞 TCL 集團已拿到華為訂單。這倒有趣，華為進軍彩電不是增加競爭嗎？莫非是有收購合併可能，令股價有炒作？現今任何公司和華為拉上關係的也可點石成金，相信要多謝川普和美國政府的「宣傳」了。

中興（763）是另一在昨天上升的公司。從傳媒得知世界知識產權組織（WIPO）公佈 2018 年通過的國際專利申請統計，華為排第一，中興排第五，不可忽視也。此外，澳優（1717）和冠捷（903）在公佈了佳績後，股價曾不升反跌，昨天逆市造好或代表獲利盤已被消化。至於多隻 REITs 繼續上升，高息股仍有一定的賣點。參考復旦張江（1349）單日大漲 3 成的例子，中國通號（3969）擬在科創板上市的消息應會吸引不少投機熱錢了（見點 3）。康師傅（322）的特別息是正面，但公司往後取消季度業績公告則為透明度倒退，估計股價或有沽壓。

2）美股上日市況總結：美國三大指數週一反覆靠穩，當中道指上升 14 點，但標指及納指則下跌 2 點及 5 點。債息倒掛持續，十年期債息下跌至 2.405%，三個月債息則為 2.454%。美滙指數約持平在 96.51，紐約期油反彈至 59.08 美元。港股 ADR 反彈 17 點，相當於恆指 28540 點水平。

3）個股訊息：康師傅控（322）公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利按年增長 35.42%。末期息 3.2 美仙，連同特別息 3.2 美仙，共派 6.4 美仙。公司同時公佈，往後將不再公佈首季及第三季財務業績，以使投資人更關注業務的長期趨勢，並降低公司之費用及行政負擔，令公司管理層更專注於公司的運營及戰略。（信報 + 蘋果日報）

騰訊（700）最大股東、南非企業 Naspers 將會分拆其互聯網業務於荷蘭阿姆斯特丹上市，分拆業務包括持有 31% 騰訊，價值約 1,330 億美元、俄羅斯企業 Mail.Ru、德國外賣公司 Delivery Hero、印度電商公司 Swiggy。（蘋果日報）

國泰航空（293）據報已同意收購廉價航空香港快運（HK Express）。《南華早報》引述消息人士指出，最快會於今天正式公布，惟未有提供協議財務條款等詳情。（信報）

中國通號（3969）建議在上交所科創板上市， 擬發行不超 21.97 億股 A 股。（公司公告）

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