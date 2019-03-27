貴金屬盤後─美股上漲 殖利率上升 黃金收低7.60美元

黃金期貨週二收低，跌回昨日大部份漲幅。股市與其他風險性資產今日上漲，削弱了黃金的吸引力。

4 月黃金下跌 7.60 美元，或 0.6%，收於每盎司 1315 美元。

美國股市週二上漲，投資人不再在意全球經濟成長擔憂，焦點在中美貿易協商恢復。

美元指數上漲 0.2% 至 96.708，美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

Sprott 資產管理公司分析師 Trey Reik 指出，未來幾週，有四項因素仍為黃金支撑，分別為 Fed 主席鮑爾的鴿派立場，歐元區工廠數據疲弱，債券殖利率曲線倒掛及美國預算赤字創單月新高。

上週五，美國 10 年期債券殖利率下降至 2.453%，低於 3 個月期債券的殖利率，為 2007 年以來，首度出現殖利率反轉現象。週一，10 年期債券殖利率下降至 2.418%，創 2017 年 12 月以來低點。但週二，該殖利率上升至 2.420%。

美國週二公布的經濟數據不佳。2 月新屋開工下降 9% 至年率 116 萬棟，大幅低於一年前水平。3 月消費者信心指數下降至 124.1，創一年來第二低水準，2 月為 131.4。今日的經濟數據增加了經濟展望的不確定性。

5 月白銀下跌 0.9% 至每盎司 15.429 美元。5 月銅下跌 0.1% 至每磅 2.854 美元。

4 月白金上漲 0.2% 至每盎司 859.80 美元。但 6 月鈀金下跌 1.8% 至每盎司 1515.90 美元。