貴金屬盤後─全球市場緊張持續 黃金收高10.30美元 創1個月收盤高點

避險買盤週一再度推升黃金上漲，並創約一個月收盤高點。投資人焦點持續在全球經濟成長的擔憂，及債券市場傳出的經濟衰退警訊。

上週五，美國債券殖利率曲線自 2007 年以來首度出現反轉，此一經濟衰退的訊號引發了投資人的擔憂，週一，債券價格持續上漲。

4 月黃金上漲 10.30 美元，或 0.8%，收於每盎司 1322.60 美元，創 2 月 26 日以來最高收盤水準。

分析師說，週一，黃金持續有避險買盤。全球經濟數據，殖利率曲線反轉，及全球逾 10 兆美元債券殖利率為負，為影響黃金的主要因素。

上週五，美國 10 年期債券殖利率下降至 2.453%，低於 3 月期債券殖利率，自 2007 年以來，首度出現殖利率曲線反轉。

分析師說，未來幾個交易日，黃金可輕易再上漲 10 至 20 美元，而後便遭遇技術性壓力。若能突破壓力，黃金可能測試 1375 美元，若挑戰失敗，下個月，黃金可能於 1300 美元水準築底。

週日公布的美國特別顧問穆勒的調查報告顯示，川普總統並未與俄羅斯鈎結，企圖影響 2016 年美國總統大選。該消息並未影響黃金市場。

上週五，歐元區與美國的 3 月採購經理指數疲弱，引發了全球經濟衰退擔憂，今日仍為投資人焦點。

上週初，聯準會 (Fed) 暗示，大多決策官員預期 2019 年不會升息，原先預期今年將升息二次。Fed 並調降了經濟成長預估，且承諾對升息仍將具有耐心。該消息對黃金的支撑持續。

芝加哥 Fed 銀行總裁 Charles Evans 週一說，美國經濟有減緩跡象，但並無需擔憂經濟衰退。

其他金屬交易方面，5 月白銀上漲 16 美分，或 1%，至每盎司 15.567 美元，上週上漲 0.5%。

6 月鈀金上漲 27.90 美元，或 1.8%，收於每盎司 1543.40 美元。4 月白金上漲 9.30 美元，或 1.1%，至每盎司 857.70 美元。

5 月銅上漲 1.4 美分，或 0.5%，至每磅 2.857 美元。