〈大成鋼展望〉鋁捲板價格估有壓 衝刺出貨全年營收、獲利拚成長

大成鋼 (2027-TW) 去年營運登峰，展望今年，公司指出，雖然預期美國市場需求穩健成長，但隨著中東、歐盟等國家也開始將鋁捲板銷美，恐導致價格不如去年，毛利率有壓，不過在量提升的情況下，營收獲利還是會成長續戰新高。

大成鋼表示，去年美國鋁捲板市場大好，也導致中東、歐盟等國將原本內銷用產品出口至美國，然後再向中國購買低價鋁捲板供應內銷，透過貿易手段來賺取價差，也導致美國鋁捲板價格從去年第 3 季後開始走弱。

大成鋼認為，雖然價格短期面臨修正是趨勢，但鋁捲板是工業必需品，屬於硬性需求，今年美國市場還是會成長，加上中東、歐盟業者為避免遭美國反傾銷，也不會以太低的價格競爭，因此預估未來價格還是有撐，不會出現崩跌的情況。

大成鋼強調，在價格走跌下，將衝刺出貨量來平衡毛利率，而去年斥資逾百億元，取得美鋁旗下負責鋁捲板生產的 ALUMAX Mill PRODUCTS,INC.，預計第 2 季起也將投入營運，每月可增加 9000-1.1 萬噸的出貨量。

大成鋼表示，以往每年都是第 4 季最弱，第 1 季比第 4 季好，第 2 季優於第 1 季，第 3 季會跟第 2 季相當，第 4 季則再度回落，今年看來應該也差不多，雖然毛利率可能會較去年下滑，但在量提升下，整體獲利營收還是可望延續去年新高水準，大成鋼今年前 2 月營收 142.5 億元，年增 0.4%。