歐股盤前─英國會褫奪梅伊脫歐主導權 指數期貨漲跌互見

英國國會日前表決通過，象徵性褫奪首相梅伊對脫歐進程的主導權，據傳梅伊願考慮下台，換取國會對脫歐協議的支持；今 (26) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週二下午 2 點 50 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.22%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.15%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.10%。

截至發稿，上證綜指下跌 1.77 %，深證成指下跌 2.15 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.18%，日經 225 指數上漲 2.15%；台股收漲 79.72 點，至 10559.20 點。

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，為 2007 年以來首見，引發市場對經濟前景的擔憂；另一方面，蘋果 (AAPL-US) 推出電視電影 (Apple TV+)、新聞(Apple News+)，以及遊戲(Apple Arcade) 等 3 種新服務，以及 1 款和高盛合作的信用卡(Apple Card)，昨日股價卻收跌 1.2%，拖累美股表現。

昨日美股漲跌互見，週一道瓊工業指數收漲 14.51 點 (0.06%)，至 25516.83 點；標普 500 指數收跌 2.35 點 (0.08%)，至 2798.36 點；那斯達克指數收跌 5.13 點 (0.07%)，至 7637.54 點。

英國脫歐歹戲拖棚，下議院週一以 329 票對 302 票，象徵性褫奪梅伊對脫歐進程的主導權；梅伊表示，她將努力推動，於本週對脫歐協議進行第 3 次表決。

根據英國《太陽報》報導，梅伊向部分支持脫歐的議員透露，她願意考慮辭職，藉此換取國會對脫歐協議的支持。

歐盟針對延後英國脫歐一事，設定 2 種情形，假如本週英國國會通過梅伊修改後的脫歐協議，脫歐期限可延長至 5 月 22 日；若沒通過，就只能延後至 4 月 12 日。