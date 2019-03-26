〈財報〉萬科獲利佳 配息大增 股價逆勢上漲

中國地產龍頭之一萬科公布去年財報，獲利成長逾 20%，毛利率持續改善，加上期末配息成長約 19%，帶動股價最高一度上漲近 3%。

數據來源: 萬科

圖: 東方財富網, 萬科股價日線圖

2018 年財報重點

營業收入人民幣 2976.8 億元，年增 22.6%。

淨利人民幣 337.7 億元，年增 20.4%。

EPS 人民幣 3.06 元，2017 年為人民幣 2.54 元。

現金股息每 10 股配發人民幣 10.7 元。

每股淨值人民幣 14.11 元，2017 年為人民幣 12.02 元。

去年全年銷售面積 4037.7 萬平方公尺，年增 12.3%。在中國商品房市場市占率由 3.96% 提升至 4.05%，並在中國 24 個城市的銷售金額排名第一。

截至 2018 年底，萬科持有貨幣性資金達人民幣 1884.2 億元，遠高於一年內到期的流動負債總和人民幣 931.8 億元。

截至 2018 年底，萬科淨負債比率（計息負債減去貨幣性資金，除以淨資產）達 30.9%，繼續保持在產業水平中的低檔。

ROE 達 21.7%，較 2017 年增加 0.54 個百分點，再創新高。

今年現有建案預計新開工面積達 3609 萬平方公尺，預計竣工面積達 3076.6 萬平方公尺。

資料來源: 萬科

今年營運方針

萬科表示鞏固好「基本盤」是集團今年發展方向。在中國房地產景氣不明之下，先以穩固根基為主，再向外開枝散葉。

同時，中國城市化過程並沒有結束，城市對於空間的需求，無論從數量還是品質方面來看，中國市場依舊龐大。但伴隨「少子化」、「老齡化」的人口趨勢，及產業集中度的提升，過去中國房地產高速上漲的時代已經結束。

券商觀點

中國東吳證券表示，萬科作為中國地產業龍頭，堅持「三大都市圈 + 中西部重點城市」布局，帶動相關重點地區銷售規模持續擴張，且購地力道持續提升，維持營運成長動能。

同時，在多元化業務方面，萬科過去在物流地產、物業管理、長期租賃公寓、商業地產等方面進行布局已漸漸展現成效。預估 2019 年～2021 年 EPS 分別達人民幣 3.99 元、4.82 元、5.78 元，維持買進評等。