〈百貨改裝搶人流〉京站10周年春季最大改裝 最快Q2送件申請上市

面對電商侵蝕零售版圖，實體百貨業者在競爭激烈下，都在思考如何善用實體場域創造差異化購物體驗，京站 (2942-TW) 除了開始進行 10 周年最大改裝，今 (15) 日宣布，在館內 5 個樓層打造 10 座特色書喜站閱讀專區，期帶動閱讀風氣，也藉此吸引更多人流駐足。至於 IPO 時程，京站預計，今年第 2 季送件申請。

京站 3 月起已開始進行開幕 10 年以來最大規模春季改裝，京站總經理柯愫吟表示，今年光是投入實體賣場整理和網路環境投資就多達 5000 萬元。

由於體驗式服務和餐飲一向是吸引人流進來實體場域的重要業態，京站此次將餐飲列為最大改裝業種，主打「一日餐桌」提案，藉此吸引平日正餐來客。

同時，京站攜手樂樂書屋文創展望會，首次推出「書喜站讀樂計畫」，以智慧的象徵「貓頭鷹」為元素，在館內 5 個樓層一口氣打造出 10 座特色書喜站閱讀專區，今日正式啟用，每座書喜站的書籍只交換不販售，希望藉由愛與分享，號召消費者可以帶家中的書籍來做交換，並藉此串起人與人與實體百貨場域的連結。

除了本館的大改裝，京站在小碧潭美河市的商場經營，也將成為業績成長新動能，預計第 4 季開出。

至於 IPO 時程上，京站預計第 2 季送件申請上市。