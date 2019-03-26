「日本製造」再出包！航太工業大廠JAMCO爆出檢查作業不合程序

日本的航太工業內裝零組件大廠 JAMCO(7408-JP) 於週二 (26 日) 爆出在飛機座椅的檢查程序上發生不當的作業手續。

JAMCO 在飛機座椅等飛機內裝品的檢查作業上，原本必須由具有相關資格的工作人員來進行檢查，但是實際上卻是由不具相關資格的檢查實習生在產品上蓋上檢查用印。另外有部分的修補用零件，也在日本國土交通省所認定的場所外進行相關檢查。

(圖：Investing.com)

在檢查程序上發生不當情事的案例共有 4608 件，簡單可分成兩大類。其中一類為由不具資格的工作人員來進行檢查作業，另一類則是在日本國土交通省所認定的場所外進行檢查作業。

由不具資格的工作人員所進行的檢查作業，都發生在宮崎 JAMCO 所實施的內裝品的驗收檢查、製程檢查，以及完成檢查等 3 個項目中的部分作業上。根據 JAMCO 的社內資格認定制度，原本這些作業需由具備相關資格的工作人員來進行，但實際情形卻是由不具資格的員工執行了相關作業。

在調查了 2015 年 4 月至 2018 年 11 月底的出勤紀錄與工作紀錄，以及詢問相關人員在更早之前的情事後發現，在座椅及其他內裝品的部分組成零件上，有 3 項製程當中發生了 4413 件的不當檢查紀錄。

除此之外，原本必須在日本國土交通省所認定的東京立川工廠執行的驗收檢查作業，實際上卻是在新潟 JAMCO 及新潟中条倉庫內執行。目前確認有 195 件的不當作業情事，調查期間從 2015 年 4 月至 2019 年 2 月底，共對 447 件發行了裝備品基準符合証的作業，檢查了座椅及其他內裝品的部分構成零件。

根據 JAMCO 的說明，這些問題對於飛機的安全性並不構成影響，目前對於該公司業績的影響也並不嚴重。

目前已責成第三方成立特別調查委員會，未來將透過該委員會的調查結果來分析事發原因，並進一步提出改善方案及預防措施。