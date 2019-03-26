淘帝連續6年賺逾1個股本 優市場預期 股價直奔漲停

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY(2929-TW) 去年財報成績亮麗，全年稅後純益 9.54 億元，年增 4.45%，每股純益 (EPS) 11.56 元，連 6 年賺逾 1 個股本，優於市場預期，以昨 (25) 日收盤價 81.5 元計算，本益比約 7 倍，激勵買盤積極進場，今 (26) 日開盤拉高後攻上漲停板 89.6 元。

淘帝說明，去年全年合併營收達 67.65 億元，年增 14.34%，主要是近幾年中國童裝市場規模擴大，旗下 TOPBI 品牌市占率同步走升，目前線下實體門市已來到 1600 間。

另一方面，淘帝過去一年來電商占營收比重已從前一年度不到 1% 拉升至 4%。

淘帝指出，惟受到 2018 年受匯率波動影響，產生兌換損失為 0.61 億元，較前一年度的兑換利益 0.49 億元有所差異，吃掉部分獲利。

展望今年，淘帝將電商視為另一個集團營運引擎，而為了做出差異化，線上和線下銷售通路已陸續完成產品、品牌有效區隔。

針對線下實體通路部分，淘帝指出，將於第二季推出全新第八代終端視覺形象，此外，今年也將推出聚焦線上銷售領域 Mini Topbi 品牌，主要客群聚焦在 80 公分至 120 公分小童，藉由雙品牌將旗下產品精準定位。