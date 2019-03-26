盤前財經大事搶先讀2019年3月26日

今日操盤前瞻

法說會：台耀、新鼎、久元、宏正、晶心科、崑鼎、中鼎

新股掛牌：樂斯科

〈蘋果春季發表會〉一文掌握蘋果全新訂閱服務

蘋果於美西時間週一 (25 日) 加州賈伯斯劇院 (Steve Jobs Theater) 舉行的 2019 春季發表會，一口氣推出多項新訂閱服務：Apple TV+ (串流媒體訂閱)、Apple News+ (新聞、雜誌訂閱)、Apple Card (信用卡服務) 與 Apple Arcade (遊戲訂閱)，一如外界預期，讓「好戲登場了」 (It's show time)。閱讀全文...

晶片股空襲全倒 投行：半導體復甦今年可能不會發生

外界多預期晶片銷售將在下半年復甦，但華爾街投行伯恩斯坦 (Bernstein) 卻有不一樣的看法，並下調德州儀器與亞德諾半導體的股票評級。受此消息拖累，美國半導體大廠德州儀器 (TXN-US) 重挫，一度觸及低點每股 106.53 美元，今年迄今已漲約 14%。閱讀全文...

〈逐筆交易明年上路〉擬真平台上線 這些券商均有提供自家練兵區

隨著逐筆交易新制即將於 2020 年上線，證交所今 (25) 日推出擬真平台，多家券商也同步推出自行建置的擬真平台，包括元富證、元大證和群益證 (6005-TW) 等，元富證更將於 4 月起，於全台舉辦 10 場客戶宣導說明會。閱讀全文...

〈國泰金法說〉金管會喊少發現金股利 國泰金三面向評估股利政策

金管會主委顧立雄昨 (25) 日表示，因應市場波動大，希望金融業多厚實資本，能少發點現金股利。對此，國泰金 (2881-TW) 表示，去年股息每股是配發 2.5 元，是這幾年來比較高的水準，但今年的股利政策未定，會依照長期發展計畫、主管機關要求及投資人需求等三面向綜合考量，提到 5 月初董事會做討論。閱讀全文...

投資人別慌 分析師：美債殖利率倒掛不代表經濟衰退

根據《彭博社》報導，美債殖利率曲線出現倒掛，導致市場對經濟前景的疑慮升溫；對此，分析師認為，從美債殖利率曲線出現倒掛，到經濟發生衰退之間，存在一段很長的滯延時間，「殖利率曲線倒掛，不會引發經濟衰退，投資人別太驚慌。」閱讀全文...