【馮冠華專欄】別人恐懼時貪婪，回調買進

3 月 25 日推介 - 映客互娛（3700）

1）上週五市況總結：上證上週五再來一次探㡳回升，港股走勢上也相似，恆指盤中曾一度大跌逾 220 點，但最終卻 V 彈報收 29113 點，上升 42 點。全日成交金額按日下跌約 6% 至 1077 億。滬深港通總成交額按日下跌約 2% 至 124 億，流向仍是淨流入，金額約 2 億。北向連續第四天淨流出，金額約人民幣 13.6 億。藍籌 24 升 21 跌 5 持平。



板塊方面，體育用品股表現最強，房產信託公司（REITs) 及汽車股也見資金流入，績優股如吉利（175）及長和（1）也有追捧，騰訊（700）也報升收場。做空方面，佔大市成交又回落至 12.8%。牛熊證街貨最新比例為 68:32，重貨區方面，熊證不變在 29500-29549，牛證則下移至 28650-28699。

簡評：中港股市上週五均探底回升，承接力本來看似不俗，但美股上週五重挫，港股 ADR 及夜期均大跌逾 400 點，相信恆指今天很大機會裂口低開，甚至下試牛證重貨區 28650-28699。美股急跌，筆者相信主要是債息倒掛（3 個月期美國國債收益率與 10 年期美國國債收益率之間的息差，自 2007 年起首現倒掛），觸發程式沽盤所致；美股的四期結算和累積升幅不少也可能是原因。

債息倒掛這訊號當然值得尊重，但是否百份百準確地預示全球經濟走向衰退？特別是內地經濟，在減稅降費，科創板、5G 和大灣區等概念下，情況應比歐美樂觀。週末也看見中國和意大利簽署多份合作文件，包括「一帶一路」合作諒解備忘錄；義大利亦成為首個接受中國資金的七國集團成員。美股牛，A 股熊是過去十年的常態，或許是時侯逆轉了；至於港股，和 A 股的關係也不用多說。筆者建議大家把握回調買進的機會。

那麼什麼公司值得買進？短線操作可考慮績後強勢股，如長和（1）、恆基（12）、吉利（175）、中升（881）、特步（1368）、碧桂園（2007）和碧桂園服務（6098）等。另外，上週五收盤後公布佳績或慷慨派息的，也是可留意對象，這包括長飛光纖（6869）、招商銀行（3968）、中國建材（3323）、寶勝（3813）、綠城服務（2869）、統一（220）、中國太保（2601）和長城汽車（2333）。映客（3700）業績也轉虧為盈，但只是受金融工具公平值計算所致。核心業務輕微倒退，若不計公平值的影響，核心本益比只不過是 4-5 倍。現股價比招股價下跌了 48%，公司在績後有計劃回購股份（見點 5），股價有望造好。美債息下跌，高息防守股也有一定吸引力，越秀房託（405）、冠軍房託（2778）、泓富房託（808）和香港電訊（6823）等上週五均創今年新高，若讀者選擇避險，這些仍可考慮。

至於本週值得關注事項，包括美方代表在週三至週四在北京召開第 8 輪中美經貿高級別磋商。重磅內銀建行（939）和工行（1398）的業績將分別在週三及週四。三月期指結算日也是在週四。

2）歐盟同意無條件延後英國脫歐限期兩星期，至 4 月 12 日，但條件是英國國會下議院必須通過首相文翠珊早前與歐盟敲定的軟脫歐方案，最新消息指，文翠珊將於下周二或周三再提交方案闖關。當地評論及政界人士普遍認為，若文翠珊方案第三度闖關失敗，她根本沒有理由繼續做下去。（經濟日報）

3）川普週五推文表示：「美國財政部今天宣布，將於現有制裁基礎上，進一步擴大對北韓的制裁。我今天下令撤銷這些額外的制裁！」美國白宮發言人桑德斯 （Sarah Sanders）對此推文發表聲明：「川普總統喜歡金主席，他不認為這些制裁是必要的。」 另外，調查「通俄門」的美國特別檢察官穆勒前天交出最終報告，沒有再多起訴川普。（鉅亨網、蘋果日報）

4）美股上週五市況總結：歐元區製造業數據疲弱，市場擔心環球經濟衰退，加上美債息倒掛令銀行股受壓 （美國銀行、摩根士丹利、富國銀行、摩根大通均下跌逾 3% ），還有耐克北美業績疲弱和波音被印尼鷹航取消訂單等壞消息，美國三大指數週五急跌，當中道指以接近全日低位收市，大瀉 460 點或 1.77%，標指及納指則下跌 1.90% 和 2.50%。十年期債息急跌過百點子至 2.437%，美滙指數上升至 96.54，紐約期油回落約 1.7% 至 58.97 美元。港股 ADR 重挫 494 點，相當於恆指 28619 點水平。當中，滙豐（5）、中海油（883）、中國人壽（2628）、騰訊（700）及建行（939）均比香港收市價下跌逾 2%。

5）個股訊息：德國汽車巨擘戴姆勒（Daimler）據報已聘請高盛擔任顧問，以研究增持北京汽車（1958）股份。根據北京汽車去年 6 月中期報告，戴姆勒持有北京汽車香港上市公司的 30.4% 股權，相當於其對中國合作夥伴持股 9.55%。（信報）

新世界（017）及市建局的土瓜灣瑧尚，在週六的 7 小時內全售 294 伙，屬一年多以來再有新盤一日沽清全盤。發展商指，瑧尚全盤 294 伙售罊，共套現近 18 億元。（蘋果日報）

綠城中國（3900）多年均維持中交、九倉、宋衛平三大股東結構，在業績會上執董李駿指，將會擴大股本引入投資者，並已獲董事會及三大股東同意，計劃在今年落實，投資者料為金融機構，對方因看中綠城被低估而主動提案。 (明報）

汽車保險代理盛世大聯（1879）擱置上市。該公司發通告指，公司及聯席代表（代表香港承銷商）並無訂立定價協議。因此，有關國際發售的國際承銷協議將不會簽訂，而在港公開發售的香港承銷協議亦沒有成為無條件，故全球發售將不會按原定計劃進行。

映客（3700）宣布，有意行使購回公司股份的一般授權項下權力，擬用不超過 1 億港元購回股份，購回最多約 2.06 億股股份，已發行股本 10%，將從現有可動用現金儲備及自由現金流量為購回撥付資金。（經濟日報）

非凡中國控股（8032），擬於場外配售李寧（2331）股份，套配逾 17 億元。據銷售文件，非凡中國擬配售 1.48 億股李寧股份，佔李寧已發行股本約 6.8%，配售價介乎 11.68 元至 12.18 元，較上周五最新收市價 12.7 元，折讓 4.1% 至 8%。 （蘋果日報）

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