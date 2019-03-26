擔憂全球經濟成長？高盛說 放輕鬆

根據高盛銀行分析師指出，德國與中國經濟大幅下滑的風險，被過度誇大，全球風險性資產看來仍具有吸引力。

該投資銀行週日在提供給客戶的報告中宣稱，如果近來的事件，如英國脫歐與中美貿易戰，能夠協商成功，則較具風險性的投資前途依舊光明。

上週五，德國公布數據不佳，投資人擔憂全球經濟下滑即將來到，市場因而大幅下跌。美國 3 月期債券與 10 年期債券殖利率價差反轉為負，為逾十年來首度出現反轉。投資人視此為經濟衰退即將來到的訊號。

債券的利空訊號使得股市重挫。但週末，高盛却送出了保持冷靜的訊息。

「我們認為投資人反應過度，」高盛分析師在報告中說道。「德國製造業數據與歐洲的採購經理指數 (PMI) 大不相同，尤其德國與歐洲其他地區的服務業指數看來都良好。」

高盛分析師並指出，德國製造業雖然受到壓力，但寬鬆的財政情況及強勁的勞工市場顯示，民眾的財富正在增加。

有關中國，高盛說，該銀行的目前活動指標 (CAI) 顯示，該全球第二大經濟體 2019 年經濟將上升，若 3 月 PMI 數據良好，投資人將更加相信，全球經濟最壞的情況已成過去。

高盛尤其看好美國經濟展望。該銀行預期美國第一季 GDP 僅成長 0.7%，但預期第二季成長將上升至 3%。

分析師指出，經濟成長突然改變，是因為政府關門結束，季節性因素以及目前的情況已見改善。