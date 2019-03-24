〈就是要逼你運動〉善用信用卡優惠甩肉還能省荷包

國人運動風氣日漸盛行，也順勢掀起一波金融商機，以信用卡來說，除了可善用信用卡提供的健身中心優惠回饋外，更有業者與推出「運動信用卡」，獨樹一格，將每月燃燒的卡路里轉換成信用卡紅利，鼓勵卡友多運動。

街頭大小健身中心林立，不少都會叢林的民眾喜愛到健身房運動鍛鍊，從體育署統計資料來看，國人參與運動的人口已高達 85%，其中有 33.2% 的人有規律運動的習慣，瞄準這波健康商機，銀行也將運動概念融入信用卡權益，提供促刷優惠外，更鼓勵卡友運動，把汗水變紅利。

永豐銀行去年底新推出的「永豐 SPORT 卡」標榜以運動為主的信用卡，除了消費用品店、健身中心等通路優惠回饋與折抵等基本款優惠外，還導入物聯網技術，推出「卡路里加速器」把燃燒的卡路里轉換成紅利點數，卡路里燃燒量越高，紅利點數倍數也會跟著增加，以此鼓勵卡友多運動。

舉例來說，卡友每月燃燒 3000 大卡卡路里，紅利點數就能加碼 3 倍、5000 卡與 7000 卡卡路里，分別可加碼 5 倍、7 倍，加上原本通路的紅利回饋，回饋最高可達 17 倍，換算現金回饋率約 3.96%。

除了專攻運動的信用卡外，卡友也可善用現金回饋信用卡賺取折扣，或是留意各銀行不定期與指定運動通路的合作方案，以現金回饋信用卡為例，無使用通路限制與沒有回饋上限的信用卡就可列入考慮，例如，渣打銀行的現金回饋御璽卡，提供回饋無上限，可用來購買運動課程或到運動運品店消費。