中鋼今年調薪3.5%維持去年高水準 連續第7年加薪

中鋼 (2022-TW) 今 (25) 日召開董事會，通過「公司從業人員薪給待遇案」，今年度基本薪給平均調高 3.5%，平去年新高水準，除連續 2 年調薪幅度達 3% 以上，更是將連續調薪紀錄推向第 7 年。

根據公開資訊觀測站資料顯示，中鋼去年純益 224.54 億元，年增 44.7%，每股純益約 1.55 元，可望創近 8 年新高，董事會也大方通過今年為員工調薪 3.5%，自 4 月 1 日生效。

翻開中鋼近年調薪紀錄，雖然在 2011 年調薪 3.5% 之後，2012 年沒有調薪，但是從 2013 年起連 7 年都調薪，幅度 2.2%-3.5%，今年更是連續第 2 年調薪 3.5%，來到近年最高水準。

中鋼今年也因應產線及退休等人力需求，今年預計將招募 510 名新進人員，較去年多了逾 1 成，目前中鋼薪資除了包含保障年終 1 個月，還有產銷業績，最高 3.6 個月，以及節慶禮金等福利。

中鋼也在今日董事會上通過新的人事任命案，公司治理主管由企劃部門副總黃百堅兼任，自即日起生效。

另外為穩定供應高爐所需之冷鼓風、提高能源使用效率，以及符合未來法規要求，中鋼也決議將斥資 25.93 億元進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」，計畫期間自今年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，為期 3 年 9 個月。