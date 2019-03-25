台灣日立董座首度上陣回應提高收購永大價格及立場 稱為日立本身意見

針對台灣日立收購永大 (1507) 每股價格提高至 65 元，台灣日立電梯董事長金原慶武下午特地接受媒體採訪指出，為穩定軍心，要站出來說明日立立場，同時也說明調高收購價格的原因。金原慶武表示，兩家公司結合是最優質，永大在 1966 年創立到現在已經有 50 多年的歷史，在這個合作的 50 年當中，永大非常穩健，此次機會是強化雙方關係的必然過程，雙方合作會有綜效；而為透過更具吸引力的收購價格，鼓勵更多永大機電股東參與應賣，以加速實現本次公開收購的最終目的。



金原慶武表示，目前溢價幅度已提高超過 3 成，希望鼓勵更多股東參與應賣，而非部分有心人士所言的賤賣永大資產。他表示，日立提高收購價格，沒有與其他股東談論，這是日立本身的意見。



他指出，目前市場競爭環境發生變化，不希望外界有雜音，影響永大公司營運和員工的工作穩定，透過提高收購價格，希望穩定永大公司的營運。



金原慶武表示，這次收購並未採用資產重估法，而是使用市場評估市價法跟市場法為主軸，至於兩家會計師事務所，在出具評估報告選用的比較樣本，有其專業性。至於資產重估的部份，因為廠房都還在營運當中，不適合拿回來進行資產重估。