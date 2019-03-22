日立提高收購價至每股65元 加速收購永大腳步

電梯大廠永大 (1507-TW) 經營權之爭持續延燒，日立集團原先欲以每股新台幣 60 元的價格，公開收購永大，不過，日立今 (22) 日宣布，將公開收購價格提高至每股 65 元，以透過更具吸引力的收購價格，鼓勵更多永大股東參與應賣。由於先前獨立董事陳世洋質疑，永大以相對低價出售給日立實屬不合理，此次日立提高收購價格，也顯示其加速收購永大的決心。

陳世洋先前曾表示，去年在日本日立提出收購後，永大 2 位董事包括全球最大電梯公司美商 OTIS、全球第一大電扶梯公司瑞士 SCHINDLER 等外資，均致信獨立董事，盼能提出比 60 元更好的價格收購永大，但董事會執意與日立合作，以相對低價賣給日立，實屬不合理，沒有顧及到其他股東的權益。

日立今日便發布聲明表示，決定將此次收購價格由每股 60 元提高為 65 元，並於今日向台灣主管機關申報。日立指出，決定提高本次公開收購價格，是為透過更具吸引力的收購價格，鼓勵更多永大機電股東參與應賣，以加速實現本次公開收購最終目的。

日立表示，已委託律盟聯合會計師事務所及立本臺灣聯合會計師事務所，就本次公開收購價格的合理性予以分析，並出具合理性意見書，據該兩合理性意見書，永大每股合理價值應分別介於 40.27 元至 68.31 元間，及 55.15 元至 67.83 元間，而本次公開收購價格落於該範圍内，應屬合理。

日立強調，通過此次公開收購，希望強化 2 家公司 50 年以上的合作關係，加速推動中國與亞洲電梯事業的拓展，及產品和服務全球化佈局，有信心成為永大在電梯事業發展上的最佳合作夥伴，透過擴充永大機電產品組合、及運用日立以 IoT 為主的先進技術優勢，進一步強化產品競爭力和維護服務水準。

