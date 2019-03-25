經濟部公布 2月工業生產指數降至86.15 月減19.78% 年減1.80%

經濟部今日公布，108 年 2 月工業生產指數 86.15，較上月減少 19.78%，其中製造業減少 20.18%；經季節調整後，工業生產減少 0.24%，製造業增加 0.31%，與上年同月比較，工業生產減少 1.80%，其中製造業減少 1.75%，礦業及土石採取業增加 9.70%，電力及燃氣供應業減少 3.14%，用水供應業減少 1.27%，累計 1-2 月與上年同期比較，工業生產減少 1.41%，其中製造業減少 1.38%。經濟部表示，受到全球經濟走緩及智慧手機銷售疲弱影響，2 月份製造業生產指數 86.48，較上年同月減少 1.75%，累計 1 至 2 月製造業生產較上年同期減少 1.38%。



在資訊電子產業方面，電子零組件業年減 6.14%，主因積體電路業因智慧型手機銷售疲弱，以及虛擬貨幣採礦熱潮消退，年減 6.10%，加上液晶面板及其組件業因中小尺寸手機面板需求疲弱，年減 6.95%。電腦電子產品及光學製品業年增 25.19%，為連續 5 個月二位數成長，表現亮麗，主要因業者擴增國內產線，加上網路通訊產品及行動裝置之多鏡頭需求增加，致伺服器、交換器、路由器、無線通訊設備、光學鏡頭等增產較多。



傳統產業受原物料價格波動及美中貿易摩擦影響，觀望氣氛濃厚，其中化學原材料業年減 4.43%、機械設備業年減 8.90%；汽車及其零件業年減 2.74%，主因全球車市不振，小客車及其零組件減產，惟大型貨車因國內新環保法規實施在即，帶動現有車種換購熱潮，以及小型貨車因網購及自行創業物流需求增加而增產，抵銷部分減幅；基本金屬業則年增 4.92%，主因去年同期高爐歲修，比較基期較低所致。



展望未來，受到全球智慧手機銷售動能減緩影響，電子產業生產減緩，惟隨著 5G 通訊、人工智慧、物聯網、車用電子等應用持續擴展，及伺服器、網通產品國內生產比重持續提升，有助於資訊電子產業生產逐漸回穩；在傳統產業方面，由於國際油價及鋼價止跌回穩，美中貿易緊張情勢略為和緩，有助於需求回溫；惟整體而言，去年 3 月製造業淡季不淡，在比較基數已高下，預期 3 月將續呈負成長。



依據調查，製造業者認為 108 年 3 月生產量將較 2 月增加之廠商家數占 34.0%，持平者占 57.7%，減少者占 8.3%，以家數計算之製造業生產動向指數為 62.9，按產值計算之動向指數為 59.3，預期 3 月生產指數將較 2 月增加。