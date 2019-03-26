〈博鰲亞洲論壇〉博鰲：「蕭李會」明登場 為台商謀福利

博鰲亞洲論壇 2019 年年會於 3 月 26 日至 29 日在海南博鰲舉行。這次博鰲論壇年會以「共同命運、共同行動、共同發展」為主題。台灣方面由兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率約 30 位台灣工商界代表出席參加。

現今經濟在全球化的過程遭受波折，貿易保護主義思維深化，使得亞洲和全球經濟面臨的重大風險及挑戰。

不過，即使亞洲受到全球複雜經濟環境影響，但隨著區域內經濟一體化進程的持續推動，亞洲區域內的經濟體已開始享受到巨大一體化紅利，整體經濟朝著穩定向前發展。

而台灣去年在亞洲地區競爭力的表現有所成長。根據博鰲亞洲論壇年會秘書長李保東指出，去年的亞洲競爭力年度排名中，前五名依序為南韓、台灣、新加坡、香港和日本，其中，南韓、台灣排名均較前一年上升兩名，新加坡則從第一掉到第三。

圖: 鉅亨網

此外，這次博鰲亞洲論壇台灣人關注的重頭戲就是 27 日下午舉行的「蕭李會」，將由蕭萬長與中國國務院總理李克強進行 30 分鐘的會談。

這次會談將以轉達台商訴求為主軸，包含如何實現台胞、台企同等待遇，及推動兩岸經濟合作制度化等，同時也會討論如何因應中美貿易爭端。

而隨行的台灣工商界代表，則有台積電財務長何麗梅、台泥副董事長辜公怡、永豐銀董事長陳嘉賢、宏達電董事長王雪紅、商業總會理事長、鄉林建設董事長賴正鎰、冠捷科技總裁宣建生等等。

值得注意的是，今 (26) 傍晚蕭萬長將抵達海南海口美蘭機場，將由中國國台辦副主任裴金佳接機，在抵達博鰲後，有可能先會見剛從深圳趕來的中國國台辦主任劉結一，為「蕭李會」先行暖場。