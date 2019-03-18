經濟部拍板4月電價凍漲 10月可能也沒漲價壓力

經濟部今 (18) 日召開今年第 1 次電價費率審議委員會，由於原油與煤炭價格長期為下跌趨勢，也避免短期電價波動對物價造成影響，因此本次審議會決定 4 月電價不調整，維持平均電價每度 2.6253 元，且從國際燃料走下坡的趨勢來看，10 月電價可能也沒有漲價壓力。

經濟部政務次長曾文生表示，由於燃料成本是影響電價的主要因素，依據美國能源部能源資訊署 (EIA) 今年 2 月發布的 Brent 價格預測每桶 61 美元，及麥格理銀行 1 月 21 日發布今年煤價預測為每噸 77 美元，價格預測均較台電提案為低 (分別油價每桶 65 美元、煤價每噸 85 美元)，原油與煤炭價格長期也是下跌趨勢，因此審議會議決本次電價不調整，維持平均電價每度 2.6253 元。

經濟部能源局長林全能指出，此次台電所提報的電價檢討資料，上漲幅度為 6.48%，經審議會審議各項參數合理性後，燃料價格均較去年及本次台電提案為低，可見整體燃料價格處於下降趨勢。

依「公用售電業電價費率計算公式」，電價調整頻率為 1 年檢討 2 次，原則為 4 月及 10 月進行，明定電價調幅最高 3% 的限制。林全能表示，此次電價不調整，主要也是考量物價因素，若因電價上漲，物價跟著上漲後，幾乎不可能再往下跌，因此做出電價不調整的決議，下次將於 9 月依實際燃料成本，進行檢討。

此外，從國際燃料走下坡的趨勢來看，曾文生也預估，下半年燃料將持續呈現下跌走勢，10 月電價可能也沒有漲價壓力。