中橡去年獲利增3成 配息1.5元、配股1.3元 印度新廠啟動建廠

煤焦油維持高檔，轉投資能元科技營運持續成長，國際中橡 (2104) 去年稅後淨利 29.94 億元，年增率約 31.7%，惟去年第四季辦理 1.8 億股現金增資，致使股本膨脹到 87.14 億元，以此推算每股稅後盈餘約 3.44 元，每股配發 1.5 元現金股息、1.3 元股票股利，合計 2.8 元股利，以今 (25) 日 42.7 元平盤價計算，股息殖利率約 3.51%。日前國際中橡亦代子公司 Continental Carbon Eco Technology Private Limited(簡稱 CCET)公告簽訂碳煙工廠興建統包工程，合約總金額暫定為約 18.6 億元(包含美金 4000 萬美元、14.3 億元盧比)，於印度西南方籌建第一期年產能 15 萬噸碳煙新廠，產能布建及基礎建設完成時間暫訂 2021 年。



中橡於 2000 年購併新德里廠的碳煙廠，2004 年完成擴建，目前年產能約 8.5 萬噸，以往印度碳煙受到進口產品價格競爭，該廠長期處於虧損，印度總理莫迪拚內需經濟成長，而汽車產業亦為重點扶植項目，針對輪胎及相關原料祭出高的關稅門檻，帶動當地輪胎廠擴產，以及原料碳橡需求，看好印度市場發展潛力，於印度 Gujarant 籌設新廠，該廠產能將分三期布建，年產能全數開出約 45 萬噸。



惟國際油價從去年 10 月 80 美元以上高檔，回跌到年底 50 美元，大陸煤焦油亦回跌 2 成，壓抑碳煙的報價，自去年 12 月中旬以來，平均跌幅為 15.5%，創下近五季新低，今年第一季碳煙利差將會縮小。