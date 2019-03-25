【日盛投顧】支撐下移至月線附近

◆盤勢分析

1. 上週五美股重挫，亞股週一普遍開低，週一台股開低震盪，最高點 10,535 點未再創反彈高，最低點 10,458 點失守 5 日線（10,558 點）及 10 日線（10,481 點）但守穩年線（10,443 點）、月線（10,406 點）、半年線（10,017 點）及季線（10,015 點），終場指數下跌 159.59 點，跌幅 1.50%，收在 10,479.48 點，成交金額為 1,079.97 億元，小於 5 日均量（1,181 億元）及 20 日均量（1,187 億元）。三大法人合計賣超 62.81 億元：外資賣超 41.04 億元、投信賣超 4.90 億元、自營商賣超 16.88 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利於大盤止穩。

（2）、均線：支撐為月線至 10,300 點，壓力為 5 日線至 10,667 點。

（3）、技術指標：KD 開口高檔向下，9 日 K 值（77）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數跌幅 1.16%，收在 137.68 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（60）大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC 封測、PCB、散熱、PA、航太等。

4. 台股選股方向可留意 5G、PCB、工業 4.0、IC 設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

面板零組件、PCB、電信、生技、原物料、營建資產、運輸相對抗跌

1. 面板零組件：4960 誠美材銀行資金遭凍結，偏光片價格蠢蠢欲動，8215 明基材可望受惠，3535 晶彩科的 AOI 自動光學檢測設備需求看旺。

2.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，5349 先豐切入車用及通訊，3044 健鼎、2367 燿華車用助攻，上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也將受惠 5G 相關應用。資金輪動，光電板 8213 志超祭出庫藏股，設備 2467 志聖每股將配發現金 2.5 元。

3. 電信：資金避險需求下，3045 台灣大、4904 遠傳、2412 中華電成為法人資金避風港。

4. 生技：生技業擁政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY、4728 雙美等。4180 安成藥將下市，與收購價 72 元的溢價已收斂。

5. 原物料：西進有成，預拌混凝土價格調漲，1101 台泥每股將配發 4 元現金股利，另可留意 1102 亞泥、1103 嘉泥、2504 國產等。

6. 營建資產：高殖利率及 329 檔期想像空間，5534 長虹、2101 南港、2348 海悅週一抗跌。

7. 運輸：BDI 近期反彈，散裝 2606 裕民、2612 中航、2605 新興、2601 益航、貨櫃 2613 中櫃等可留意。

8. 高殖利率：保守型投資人可留意如 6277 宏正、台塑四寶、2886 兆豐金等。