力達-KY去年每股盈餘7.7元 擬配發3.9元股利

中國高階通用型空氣壓縮機製造大廠力達 - KY(4552) 公布財報及股利政策。2018 年每股盈餘為 7.7 元，董事會決議配發現金股利 2.3 元及股票股利 1.6 元，共計股利 3.9 元，配發率為 51%。力達控股 2018 年度合併營收為 75.43 億元，毛利率較 2017 年微幅增加至 23.6%，稅後淨利為 7.7 億元，營業利益率及稅後淨利率微幅下降至 16.5% 及 10.2%，每股稅後盈餘為 7.7 元。



力達 2018 年主要產品比重，活塞機、螺桿機、渦旋機分別佔 35.8%、48.6% 及 12.9%，其中螺桿及渦漩比重如期明顯成長，F 系列及兩級壓縮等高變頻系列也佔螺桿整體近 3 成比重。



力達指出，受到行業競爭及貿易戰對內需產生的衝擊，產品營收增減部分，活塞機營收年減 20.2%，螺桿機亦僅小幅成長 2.5%，今年將持續推廣 F 節能高效系列、兩級壓縮等螺桿主力商品，並預計再增添力達 E 系列螺桿機產品開發，強調更低耗損、高節能之效果，並加強整合配套式銷售服務，以因應市場不同的需求。



公司全力聚焦發展節能螺桿及渦漩機，正興建力達新工業園區以整合及提供長期拓展高階市場所需的成長動能，考量廠區定位及整體營運效益運用，依國際會計準則第 36 號公報規定，對江西廠進行不動產、廠房及設備減損提列，金額約計新台幣 6127 萬元，認列於第四季營業外項目，因未涉及實際現金流出，對營運資金及現金流量，並無重大影響。



展望今年，力達表示，上半年受到中國內需經濟降溫及中美貿易摩擦影響仍大，民間企業對於工業製造業的生產設備添置仍保守，隨著中美談判氛圍略見曙光，並配合中國政府擴大減稅降費、提高節能減排等興利措施，以期提振中國內需，同時力拓外銷市場，以降低總體經濟對行業的衝擊。