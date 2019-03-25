廷鑫去年獲利大增1.03倍 EPS 0.77元 積極擴充精品皮件生產

廷鑫 (2358-TW) 積極拓展鋁錠、鋁合金之外的業務，原在大陸福建廈門的精品品牌代工業務，已移回台灣設立 1 條生產線並量產，近期取得國際企業認證並下單，廷鑫並計畫 7 月再移回 2 條生產線到台中廠，尋求打開國際品牌代工市場，公司去年稅後純益 7033 萬元，年增率 1.03 倍，每股純益為 0.77 元。

在精品皮件市場的開拓順利之下，廷鑫預計今年內，將在台灣建立月產能 90 萬條皮帶生產線，藉此打開國際品牌代工市場。

廷鑫 2018 年全年合併營收 23.32 億元，年減 5.99％，毛利率為 7.91%，年增 3.59 個百分點，稅後純益 7033 萬元，年增率 1.03 倍，每股純益為 0.77 元。

由於近年大陸競爭者對於鋁合金價格競爭激烈，廷鑫主管指出，將拓展鋁錠、鋁合金之外的業務，降低營運風險，包括煉鋼用鋁脫氧劑、鋁合金扣件、皮件代工、鋼材貿易等，2018 年將持續貢獻業績，加上成本控管得宜，去年獲利大幅成長 1.03 倍。

廷鑫為彌補以前虧損，董事會決議不配發股利。而展望今年，廷鑫各項業務將穩定成長，尤其皮件代工與鋁合金扣件等新訂單可期，將增添營運動能。

廷鑫新產品鋁合金扣件材料，可提供汽機車、航太、電動車等扣件使用，為高附加價值產品。在輕量化趨勢下，預計鋁合金扣件的需求將大增。廷鑫是亞洲唯一有能力供應鋁合金扣件材料的廠商，同時公司也規劃，今年將取得 IATF 16949 認證，布局汽車供應鏈市場。

廷鑫在 2019 年 1-2 月的營收為 1.7 億元，年減 25.11%，股東會訂 6 月 21 日召開。