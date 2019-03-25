〈逐筆交易明年上路〉董座許璋瑤：搭配穩定價格機制 價格不會過度波動

台股盤中逐筆交易將在明 (2020) 年 3 月 23 日上路，證交所今 (25) 日下午推出擬真交易平台，協助投資人提早熟悉逐筆交易制度，董事長許璋瑤說，逐筆交易有四大好處，且會結合穩定價格措施，投資人不必擔心市場過度波動。

證交所針對逐筆交易推出擬真平台，明日起每天下午 2 點 30 分到 5 點，投資人可以透過模擬平台練習逐筆交易，許璋瑤表示，逐筆交易有四大優點，包括交易率、交易資訊更透明、六大掛單方式，此外，未來現貨市場將與權證與期貨等衍生市場將更順暢。

由於逐筆交易未來將採隨到隨撮且見價隨交，未來交易時間將比現有的集合競價更短，市場擔心恐讓股價波動加劇，許璋瑤對此表示，逐筆交易會搭配價格穩定機制，只要漲跌幅度超過 3.5%，就啟動穩定機制，也就是 2 分鐘內不會再交易。

許璋瑤強調，投資人在過程中可以看到 5 秒模擬的結果，投資人可以決定要取消單或是繼續撮單，不會產生買價超乎預期的事情發生。

證交所與櫃買中心今天舉辦「逐筆交易擬真平台」上線記者會，包括金管會主委顧立雄、證交所董事長與櫃買中心董事長陳永誠等共同出席宣布擬真平台正式啟用。此外，包括凱基證券、元大證券、富邦證券、元富證券、群益金鼎等 11 家券商共同參與。