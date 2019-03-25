研華揮軍2019智慧城市展 展出全方位研華物聯網戰情中心

IPC 龍頭大廠研華 (2395) 搶攻物聯網商機，將參展週二 (26 日) 至週五 (29 日) 展出的「2019 智慧城市展」，並展出全方位的研華物聯網戰情中心。研華將原用於工廠管理的戰情室概念，全面導入零售、物流、醫療等行業，並提出行業專屬的運營新方法；同時，也於展會期間舉辦智慧醫療論壇(科技與醫療同步領航：智慧醫院全面啟動)、智慧零售物流論壇(物聯網時代的服務產業升級)、智慧環境與能源創新應用論壇，以及與共創夥伴進行 Work-Out Meet 商機媒合會，加速進入物聯網下一階段。



研華指出，為協助客戶實現精準監控、高效管理等目的，該公司將原用於工廠管理的戰情室延伸至零售、物流、車隊、醫療、文化博物館、公共領域等六大垂直市場。除整合多款通用軟硬整合解決方案 SRP 外，更串接不同行業專注之智能管理系統，將營運數據視覺化，透過高解析度螢幕牆與多屏顯示媒體播放器，提供客戶最即時的分析與場域資訊。



而為能協助客戶與夥伴快速進入物聯網智能佈建，並掌握最新商機，研華近年除針對各行業推出以 WISE-PaaS 為基礎的系列產業應用解決方案 SRP(Solution Ready Package, SRP) 外，更積極網羅各行業專家，一同共創不同行業需求的智能化軟體。今年該公司於智慧城市展上，亦邀請各領域的專家，舉辦各產業專注論壇，分享落地應用與產業趨勢。



研華除於智慧城市展上分享最新技術與概念外，也以深入各地、各應用場域，今年起在全球進行 60 場全球共創夥伴會議，作為其與夥伴挺進第二階段的重要任務。研華全球共創夥伴論壇，首場已於年初在台北啟動，後續將在昆山、武漢、上海、重慶、青海、威海、日本東京、名古屋、韓國首爾、馬來西亞、澳洲雪梨、沙烏地阿拉伯、北美路易維爾、芝加哥、波蘭、英國倫敦、德國慕尼黑、土耳其伊斯坦堡、西班牙巴塞隆納等地展開。