【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到蘋果股價大漲激勵，今日台股在蘋概股領軍下跳空開高，不過中國股市開盤後持續走低，也引發台股賣壓，大立光及鴻海由紅翻黑，金融股在富邦及國泰接下跌逾 1% 下表現弱勢，太陽能股更成為重災區，所幸尾盤靠台積電拉升上漲超過 1%，支撐加權指數收漲 0.28%。

《國際金融市場焦點分析》

消息指出川普正敦促美方貿易代表，讓中國同意購買更多美國商品，甚至提高到目前中方提議的購買數量的 2 到 3 倍，此消息再度讓市場擔憂對下週即將展開的貿易談判帶來不確定性，上証指數早盤即在券商、銀行及保險股全面走低下，一路震盪下行，跌幅一度超過１％，不過近期火熱的工業大麻及白酒股再度扮演撐盤要角，午後汽車板塊異動拉升，帶領上証再實現Ｖ型反轉，收盤險守 3100 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國聯準會利率決策會議下調經濟成長預估，並預期利率水準至 2021 年以前將低於中性利率，顯示目前經濟前景展望呈現相對悲觀之狀態，加上美國煉油廠雖產能利用率雖出現回升，不過在汽油及蒸餾油目前庫存仍然偏高下，產能利用率將較去年同期低檔，在需求擔憂的影響升溫下，導致輕原油期貨及布倫特原油期貨同步出現下跌；美國西部產區淹水，玉米及黃豆期貨同步走高。

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