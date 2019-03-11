〈華南金法說〉華南金去年純益大增2成 EPS 1.26元 今年每股擬配發1.1元股利

華南金去 (2018) 年獲利重返成長軌道，全年稅後純益 145.97 億元，年增幅達 21.5%，每股稅後純益 (EPS)1.26 元，讓今年股利政策備受法人期待，華南金副總暨發言人呂金火表示，股利政策還在研議中，原則上會參酌歷年的盈餘分配率與同業水準。

華南金今 (11) 日舉行第 4 季法人說明會，會中法人主要聚焦銀行淨利差、放款業務與股利政策。

華南金近五年盈餘平均在 85% 以上，而為避免股本膨脹導致每股純益下滑，近五年來除了股票與現金股利各半外，幾乎都以現金股息為主，法人推估，若以 85% 的發放率估算，預期今年股票加現金股息，每股發放股利可望上看 1.1 元，現金股息可望提高至 0.6 元，以今天收盤價 18.75 元估算，現金殖利率約 3%。

華南金去年靠銀行貢獻近九成的獲利，帶動母公司金控獲利較前年成長 2 成，核心業務放款年增 2.9%，但銀行去年第 4 季淨利差 (NIM) 卻下滑至 0.93%，年減 10 個 BP(基本點)。

華銀副總高榮成解釋，銀行去年外幣兌換利益共新台幣 50 億元，其中有 35 億元來自 SWAP 操作，假設銀行將美元資金用來操作 SWAP 交易，粗估會比單做同業拆放、企金放款來多出 10 億元收入，華銀去年靠 SWAP 交易利得帶動投資收益年增幅高達 1.47 倍。

高榮成說，銀行去年淨利差下滑，主要是將剩餘美元資金轉向作操作 SWAP，因而侵蝕 NIM 表現，如果將美元資金全數投入同業拆借，預估去年第 4 季 NIM 可望提升 10bp。

在資產品質部分，華銀去年積極打銷呆帳，使得逾放金額去年底降至 24.03 億元，較去年同期減少 30 億元；備抵呆帳覆蓋率去年底則飆升至 853.48%，遠高於同業平均呆帳覆蓋率 575.44%。

媒體提問，呆帳覆蓋率高達 800% 以上，是否是因應今年經濟成長趨緩，而提前「晴天儲糧」，或是提前替未來可能產生的放款呆帳預作準備？

華銀總經理鄭永春表示，呆帳覆蓋率高主要是銀行積極催收打銷呆帳，帶動資產品質提升，並非未來有甚麼潛在呆帳風險；至於華映與綠能授信，目前綠能 2 億元曝險部位已全數提列呆帳，華映曝險 7 億元，目前依規定提列 2% 呆帳，至於後續動態需視銀行團態度而定。