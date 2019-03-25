「通俄門」調查主要結論：未發現川普勾結俄羅斯的證據

美國特別檢察官穆勒 (Robert Mueller) 的調查後，並未發現川普競選團隊與俄羅斯勾結的證據，同時，司法部長 William Barr 表示，也沒有足夠證據指控總統妨礙司法。

川普表示，Barr 週日 (24 日) 發給國會的穆勒調查報告四頁總結信還給他清白，讓這一非法的政治迫害宣告失敗。他在 Barr 公布總結信後約一小時後在推特發文：「沒有勾結，沒有妨礙司法，完全還我清白。」

不過，Barr 仍留下了一些模糊空間。Barr 在發給國會的總結信上表示，「特別檢察官沒有發現川普競選陣營或任何與之相關的個人，與俄羅斯政府有密謀或合作，儘管俄羅斯政府相關人士多次協助川普的競選活動。」

但 Barr 也引用了穆勒的說法指出，雖然報告沒有下結論認定川普妨礙司法，但也沒有洗脫總統妨礙司法的嫌疑。

這次調查涉及 19 名律師、40 名調查員和發出 2800 份傳票，最終是川普的大勝收場。川普過去多次抨擊這項近 2 年的調查，表示這是民主黨精心策畫的「獵巫」行動。

共和黨歡迎這次報告的結論，表示川普身上的嫌疑已被排除。民主黨則表示，基於穆勒未完全免除川普可能的責任，如今國會要聽聽 Barr 如何做出這樣的結論，看看所有潛在的證據，讓美國人民了解所有的事實。

白宮發言人 Sarah Sanders 發表聲明指出，「特別檢察官沒有發現共謀，也沒有發現任何妨礙司法 (妨礙司法這個部分並不正確)」，因此司法部的結論完全證明總統的清白。

美國司法部一位官員稱，白宮沒有參與對穆勒報告的任何審查或討論，也沒有提前看到 Barr 的總結信。