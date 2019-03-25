川普提名摩爾擔任Fed理事 擺明幫忙擋子彈

川普總統上週五提名前華爾街日報專欄作家摩爾 (Stephen Moore) 擔任聯準會 (Fed) 理事，是目前為止，最具爭議性的央行人選。

專家說，摩爾的提名將具有爭議性，因為他非常政治化，但他可能在共和黨主導的參院順利過關。

AGF 投資公司分析師魏里爾 (Greg Valliere) 說：「摩爾的立場與川普的政策極為接近，在聽證會上，他將會成為眾矢之的，」

摩爾近來對聯準會 (Fed) 主席鮑爾與他的同事多所批評，上週他在一篇名為 "Fed 是經濟成長的威脅" 文章中，直指央行讓經濟放緩。他宣稱 Fed 應當將利率政策與商品價格的變動掛鈎。

在接受彭博社訪問時，摩爾說他先前寫的一篇專欄，支持川普開除鮑爾，"可能是在氣頭上寫的"。他說他並不希望打亂政策。

然而他的專欄與川普對 Fed 的嚴厲批評，幾近完全符合。

儘管目前 Fed 理事會中的五位理事中，川普提名了四位，但自去年夏季以來，他便對 Fed 強烈不滿。川普甚至稱 Fed 是 "他的最大威脅"。

自 1980 年代以來，摩爾長期服務於華盛頓。59 歲的摩爾曾協助創立經濟成長俱樂部 -- 一個超級政治行動委員會，協助選出保守派人士進入國會，而後他成了華爾街日報的專欄作家。現在，他是美國傳統基金會的著名訪問學者。

魏里爾指出，摩爾並不同意川普的貿易政策。上週在接受 CNN 訪問時，摩爾說，他支持自由貿易。

摩牟爾也是白宮首席經濟顧問 Larry Kudlow 的友人。

其他專家說，他們認為摩爾的提名將可獲得共和黨掌控的參院通過。這次投票可能接近政黨比例，預期他的提名將可獲得通過。