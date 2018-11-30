通俄門重大進展：前律師認罪！首次公開點明川普與莫斯科交易

隨著美國中期選舉塵埃落定，「通俄門」調查再度成為人們關注的焦點。

川普先是解僱了「縱容」通俄調查的前司法部長塞申斯，又是表示如果民主黨繼續對其進行調查，那他將解密與「通俄門」有關的文件，而這會給前者以沉重地打擊。

但對於想要將「通俄門」調查進行到底的民主黨來說，如今扳回一局的時機出現了！

本周四，多家媒體相繼報導，川普前私人律師 Michael Cohen 承認在莫斯科川普大廈項目時間安排的書面材料中做了偽證，這也是首次公開在法庭上點明了川普與莫斯科的交易。

雖然上述消息公布後，市場整體反應不大，美元指數波動較小。但隨著「通俄門」調查的不斷進展，預示着對川普總統的彈劾程序進一步從理論上的危險變為鮮活的現實，而其主導的減稅、醫療保健覆蓋等各項惠民「新政」能否繼續也值得關注。

考慮到共和黨還掌握着參議院，且最高法院如今是明顯導向保守派，這些調查很難對川普產生實質影響，彈劾川普的可能性更是微乎其微，但對川普發起連續的調查風暴也足以讓川普感到難受，因為這無疑會耗費其大量的精力、政治資本，甚至拖累 2020 年川普謀求連任的步伐。

川普前律師承認作偽證

據美國 ABC 新聞報導，Cohen 在提交給法庭的書面聲明中承認，其在 2017 年的國會兩個情報委員會「通俄門」調查聽證會上做了偽證。尤其是在莫斯科川普大廈項目時間安排的書面材料中給出了虛假陳述。

Cohen 曾表示這項交易在 2016 年 1 月就已經停止，但實際上該項目在那之後仍在被討論。法庭文件顯示，Cohen 至少與川普討論了四次關於莫斯科大廈項目，其中還包括川普前往俄羅斯的可能性。

《紐約時報》評論稱，儘管最終交易沒能達成，但莫斯科川普大廈建設計劃在時間上同美國總統大選有所重疊。而在去年向國會參議院情報委員會提交的一份書面證詞中，Cohen 有意淡化了自己就該項目同俄羅斯方面接觸的程度，同時對談判相關情況作出了其他虛假陳述。

美國全國廣播公司（NBC）認為，Cohen 此次認罪標誌着，在由 Mueller 主導的「通俄門」調查中，首次公開在法庭上明確了川普及其企業在莫斯科的交易。

在今年 8 月的時候，Cohen 已經就數項經濟犯罪指控向聯邦法院認罪，其中包括了違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控。

而當時 Cohen 的代理律師 Lanny Davis 還表示，關於美國特別檢察官 Robert Mueller 目前所進行的「通俄門」調查，Cohen 那裡有 Mueller「會感興趣」的資訊，而且樂意告知。

Davis 稱，Cohen 掌握的資訊不僅包括 2016 年大選期間有損美國民主體系的陰謀，還包括電腦駭客犯罪行為，以及川普是否事先知曉這些犯罪行為。

公開資料顯示，法院將於 12 月 12 日對該案宣判，Cohen 可能將面臨 4 到 5 年的監禁以及罰金。但目前其的律師要求法院將周四的案件與此案合併，以便判決按期進行。

川普駁斥：Cohen 是在撒謊！

對於 Cohen 認罪一事，川普在啟程前往阿根廷出席 G20 峰會之前在白宮作出了回應。

川普表示，Cohen 是一個「軟弱的人」，是在「撒謊」以換取減輕處罰：

「他正在做這件事，是因為他就是一個軟弱的人，而不是一個聰明的人。

他這樣做的意圖也很明了，就是想要通過編故事來減輕他的刑期。」

而當被問及川普地產業在莫斯科的項目是，川普表示該項目只持續了很短的時間，他不想繼續下去是為了專注於競選工作：

「即使我繼續做下去，也沒有什麼錯。」

周四稍早，川普在社交媒體上抨擊對通俄門的調查。他表示，這個「麥卡錫主義」式的狩獵行動什麼時候才能結束，還是它會永遠進行下去？在浪費了超過 4000 萬元後，調查只證明了一件事，那就是沒有與俄羅斯的勾結。

川普取消與普丁的會晤

另外值得注意的是，川普在前往阿根廷的途中還宣布，取消原定與俄羅斯總統普丁在 G20 峰會期間舉行的會晤。

川普宣稱作出該決定是因為此前俄羅斯和烏克蘭之間的衝突：

「由於烏克蘭的船隻和人員還未從俄羅斯返回，我認為當前最好的做法是取消與普丁總統在阿根廷的會面。」

但同時川普補充說，期待在當前局勢得到解決後儘快與普丁再次會晤。