川普將提名鐵粉摩爾入Fed 批鮑爾升息 拉低美GDP成長

外媒報導，美國川普總統準備提名經濟評論員暨前競選顧問 Stephen Moore 成為 Fed 一員，目前仍在等待 Moore 經過提名確認程序。

川普稱 Moore 是一位「非常受人尊敬」的經濟學家，所以提名他是毫無疑問的傑出選擇。

媒體稍早詢問 Moore，他則回應迄今尚未接到提名相關的聯繫。

「我只能說，我曾經跟一些人談過這件事，但迄今我沒有被正式通知獲提名職位，但如果我獲提名，我會接受。」

現年 59 歲的 Moore 是 Heritage 基金會的訪問學者，也是前《華爾街日報》編輯委員會成員，自 2016 年選舉以來就是川普的支持者。2018 年 10 月與經濟學家 Art Laffer 合作出版此書《川普經濟學：重振美國的第一個計畫》。

Moore 也與川普一鼻孔出氣，他經常批評 Fed，認為 Fed 維持短期利率貼近 0、購債以刺激成長的做法是錯誤政策，且將刺激通膨。

「如果我接下此職位，我當然希望可以影響 Fed 邁向穩定美元和傾向成長的貨幣政策。」他說。

週五美國總統川普也再度批評 Fed，炮火更直指 Fed 主席鮑爾，他稱「若非某人一直升息和進行 QE，我們 GDP 成長本可以超過 4%，而不只現在的 3.1%。」