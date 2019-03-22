免稅天堂要求設籍企業必須玩真的 會計師獻策兩招幫忙解套

開曼群島與 BVI 等過去被企業視為免稅天堂，今年開始陸續採行經濟實質制度，並祭出撤銷營業登記為手段，要求設籍當地的業者要有實質經濟行為，會計師提醒設籍當地的台商，在評估成本與效益後，不妨調整控股架構與交易模式；如果想維持現有模式架構，則可考慮將營運活動外包給當地第三方集團協助執行。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師曾博昇表示，過去台商為節稅考量，偏愛到境外設立公司，但在全球反避稅浪潮下，免稅天堂正逐漸消失中，企業要在申報年度結束日期前預留足夠因應，在法規上路前完成調整。

曾博昇指出，如果想要調整控股架構，必須考慮可能產生的稅負成本與效益，如果想將避稅天堂公司遷址到其他國家，同樣會有稅負與成本的問題，企業決定前務必要評估哪個有利。

如果想保有既有的營運架構、又要符合實質經濟活動，普華商務法律事務所合夥律師楊敬先建議，可將實質營運活動外包給在開曼的第三方或集團其他公司協助執行，其中純控股公司或業務活動單純的境外公司，可以委託在當地註冊的公司業務代辦公司加以執行。

楊敬先表示，外包一定會產生額外經營成本，因此外包前，務必要評估自身涉及的活動類型是否可以靠外包滿足實質經濟活動，或代辦業者得否以合理方式分攤相關時間成本，並協助企業達到當地主管機關要求。

但楊敬先也提醒企業，部分台資企業對外投資法律架構或存在形式與實質上的差異，例如利用人頭設立境外公司等情況，這在台資企業考量組織架構重組時或需考量相應措施，以避免產生法律上的風險。



