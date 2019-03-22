德國製造業轉弱 突顯中國才是世界經濟的推手

週四，美國股市風光上漲。然而僅一天之後，德國讓全球經濟成長籠罩了陰影。

德國週五公布 3 月製造業採購經理指數創近七年低點。該數據公布後，市場反應迅速，全球風險性資產受到壓力，德國 10 年期債券殖利率下降至零。

Oanda 公司分析師厄南 (Craig Erlam) 說：「一項數據造成如此廣泛的反應，非比尋常。必須正視的是，這絕非德國國內的問題。德國製造業規模龐大，因而受到的衝擊亦較大。但緊縮其實是 全球的問題。」

貝萊德公司分析師摩爾 (Kate Moore) 本週稍早說，歐元區是美國投資人必須密切注意的地方，因為這地區經濟減緩，將對美國的跨國企業造成衝擊。

美國經濟陷入了不確定性，歐洲明顯轉弱，投資人該何去何從？Saxo 銀行分析師傑克森 (Steen Jakobsen) 建議投資人今年將風險分散到與美國亦敵亦友的中國。中國近來努力不懈，轉動著自身這部全球經濟的引擎。

傑克森在發布的報告中說，華爾街或許仍能創新高點，但投資人應緩慢退出美國，轉移至中國。因為 2019 年的中國，看來可能像 2018 年的美國。2018 年，稅改為華爾街提供了 1 兆美元的動能。

他說：「中國及其現在的成長模式，必須要分擔成為工業國家的責任。中國知道，只有善待投資人，才能讓資金持續流入。」

由於中國政府告訴 9000 萬國內的散戶投資人提高持股比例，此時，其他地區 -- 包括美國 -- 的投資人也應加碼投資中國股市。

Pimco 公司於上週五在其網站亦對中國多所著墨。該公司說中國今年推出了振興措施，中美貿易協定可望達成，今年全球經濟成長有機會回穩，甚至溫和加速。

「過去一年，儘管美國推出了大規模財政振興措施，已開發國家的貨幣政策亦提供了支撑，但全球經濟成長仍告減緩，這較以往更突顯，中國才是全球經濟週期的主要推手，」Pimco 公司說。