〈智冠衝獲利〉旗下網龍走出谷底 今年營運方向更明確

智冠集團 (5478-TW) 董事長王俊博表示，旗下子公司中華網龍在擺脫營運谷底後，今年方向更明確，看好進軍東南亞後市表現；美術代工業務方面，盼未來能讓台灣能成為遊戲產業美術代工的重要基地。他並強調，智冠不可能一直侷限於遊戲產業，今年將進行全方位服務導向的佈局，將遊戲服務經驗拓展到各個領域。

展望今年，王俊博表示，今年針對遊戲市場的開發、營運、線上行銷等，將進行全方位服務導向佈局，期待各個事業單位都能有所成長。

智冠旗下子公司中華網龍去年推出《吞食天地 M》手遊，營運表現優於預期，除帶動網龍去年中止連 5 年的營運虧損外，也使智冠營運壓力減輕不少。王俊博表示，本來網龍已在遊戲市場上找不到切入點，有了《吞食天地 M》的經驗，看好玩家懷舊商機，過去經典的黃易群俠轉、中華英雄等端遊，都將以 M 版手遊重新推出。

王俊博認為，潛在老玩家的基本盤，是網龍現在最大的機會，在擺脫營運谷底後，今年方向將更加明確，包括《戀愛盒子 M》、《黃易群俠轉 M》等手遊將在今年推出，可望帶動營運表現衝高；且《吞食天地 M》近 2 個月也會陸續在泰國、越南等東南亞市場上市，以過去端遊時代海外市場的亮眼表現來看，預期今年東南亞市場表現也會相當不錯。

美術與音樂中心方面，王俊博指出，過去由於中國美術人才學習速度快、人工成本低，較具競爭優勢，而現在中國人工人本比台灣、甚至高雄還貴，預期未來智冠在高雄的美術團隊，有機會在成本低、水準高、忠誠度高等優勢下，成為全球最多美術代工訂單的團隊，目前人數已擴張至 100 人。

王俊博強調，在遊戲開發中，美術成本占比最高、達到三分之二，未來若台灣能成為遊戲產業美術代工的重要基地，將會在遊戲產業佔有一席之地。

線上行銷業務方面，王俊博指出，目前已有不錯成績，除遊戲市場外，包括電商、化妝品等領域，都需要線上行銷，將大數據分析等服務應用於其他領域，相信未來市場潛力將會相當龐大。

有感於過去 10 年，台灣遊戲產業變化相當大，王俊博表示，現階段盼能建立未來 30 年，智冠能持續經營的穩定市場，要將遊戲服務經驗拓展到各個領域，整合線上與線下經驗，雖然並非一定會成功，但智冠不可能一直侷限於遊戲產業，這是未來必須走的路。

此外，針對 Google 將推出遊戲雲端串流平台服務 Google Stadia，王俊博看好，若以該平台服務再加上折疊式手機、5G 傳輸速度，對 MMORPG 市場而言相當有利，對國內開發 RPG 系列的遊戲開發商來說，會是一個機會。