〈工業技術資訊月刊〉電網管理 打造全方位穩定供電未來

電力穩定供應是現代化的指標，而供電穩定與電網管理息息相關，工研院成立「電網管理與現代化策略辦公室」，整合工研院專業能量與資源，推動電網管理技術和解決方案，並舉辦系列電網管理研討會，首站鎖定科學園區，透過產學研專家與廠商的交流，傳遞電力系統的正確觀念。

根據工研院 IEK Consulting 調查顯示，產業對電力供應最在意的是「不預警停電」，其次才是「限電」，我國產業每停工 1 小時會造成約 88 億元的產值總損失，足見電力供應穩定的重要性。

工研院院長暨電網管理與現代化策略辦公室主任劉文雄表示，電力問題人人關心，工研院成立「電網管理與現代化策略辦公室」的主要目的，正是希望為台灣的電力永續發展盡一份心力。除了一系列的電網研討會與論壇活動，傳遞「穩定供電、人人有責」的觀念，還將規劃人力培訓課程，為產業注入新血，達到全方位穩定供電的目標。

培育電網管理人才 實現電力永續發展

工研院電網管理與現代化策略辦公室技術長盧展南指出，好的能源管理並非要求用戶直接減少能源使用，而是引導用戶有效使用電力。依據台電數據顯示，國內供電吃緊的時間分散且不長，因此推動用電管理以及強化機組調度機制就變得十分重要。在工業用電上，用戶如能布署自己的發電和儲能系統，在必要時減少負載，待電力供應恢復正常時，工廠或設施內電力系統能自動重新無縫接軌至大電網，便能有效避免停電或電力品質不佳導致生產受到影響。現場與會的產、學、研各界人士也一致認同電網管理的重要性。

工研院電網管理與現代化策略辦公室副主任王人謙表示，未來發展「能源轉型」，涉及整體供電結構以及相關配套措施的改變，是能源體系上的重大工作，亟需借鏡國外的供電穩定及應變措施。對此，工研院已規劃相關的知識交流活動，以強化電力系統的基礎概念並培育優秀人才，期望透過電網管理與現代化的正面思維，更有效率的使用能源，不只電網運轉單位能更有效地管理電力系統，電力公司也能快速評估甚至管理用電狀況，達到全方位穩定供電的目標。

電網管理

節電人人有責 賴供用電者共同維護

竹科園區同業公會水電氣供應委員會召集人黃昭文表示，園區過去偶爾也曾發生過停電事件，為了避免再度發生，每一季都會召開電力事故檢討會並強化設備的保養與維護，加強應變措施。聯電廠務工程部經理徐鈞量也強調，公會、電網和電力用戶是「生命共同體」，只要在不影響產線和廠務運作的情況下，廠商都願意配合政府政策，維持電力供應穩定。目前現有獎勵節電的措施均著重在中小企業，若未來政府能出祭出更多元的獎勵措施，更可鼓勵廠商降低能耗，達到節能目標。

台電副總經理籃宏偉強調，作為台灣最大的電力公司，台電除了積極配合政府推動能源轉型，針對任何的電力狀況，都有相關的因對措施，平時也會定期檢查與演練，與世界各國相較，台電在電力供應穩定度及應變速度上毫不遜色，台電會持續提供良好的供電環境，確保台灣用電需求。

整體來說，面對 2025 年再生能源達總發電量 20% 的政策目標，再生能源、儲能、電網管理必須齊頭並進，並藉由基礎設施的強化和電網的現代化，一起提高用電可靠度，「讓台灣永遠亮起來」。