巴西前總統泰梅爾被捕 財政改革添變數 股、匯市現動盪

巴西前總統泰梅爾 (Michel Temer) 週四 (21 日) 因涉及貪腐遭到逮捕，市場對該國政局與改革的穩定性再度質疑，巴西股市、巴西貨幣里爾均遭到重擊。

巴西股市 Bovespa 週四跌幅一度接近 3%，收盤跌 1.34%，巴西里爾也出現劇烈波動，一度貶值超過 1%，週五報 3.7923 兌 1 美元，貶勢減至約 0.7%。

巴西股市下挫 (圖表取自 Google)

巴西國會正要審議退休金改革法案，這項法案並不受歡迎，但對支撐巴西已受重創的公共財政至關重要。雖然中期和長期後果仍不明朗，但此一逮捕事件勢將造成短期衝擊。

78 歲的泰梅爾是 Luiz Inacio Lula da Silva 之後，第二位被逮捕的前巴西總統，他們都因代號為「洗車行動」(Car Wash) 的大規模貪污調查中被捕，目前已有數十名巴西政商領袖因此一調查入獄。這些政界人士主要都是 MDB 的成員，MDB 是目前分裂國會中較大的一個政黨。

Deltec Asset Management 基金經理 Greg Lesko 表示，市場對社保改革感到擔憂，退休金改革被現任巴西總統 Jair Bolsonaro 政府視為最優先的方案，市場希望這一改革計畫能夠很快通過，幫助財政回到正軌。

XP Politica 發表分析報告認為，泰梅爾被捕讓巴西的前景蒙受陰影，即使只有幾天，也會使市場失去對退休金改革的關注。

檢察官對此逮捕行動發表聲明，表示相關人士涉嫌透過建造 Angra 3 核電廠，犯下收賄和行賄、洗錢及投標欺詐等罪行，涉及金額超過 18 億里爾 (約 4.7 億美元)，此核電廠至今尚未完成。

巴西自 2014 年 3 月啟動 「洗車行動」反貪腐調查，泰梅爾在 2016 年 8 月至 2018 年 12 月擔任巴西總統，任期內他多次遭檢方要求調查，但由於在任總統的訴訟需國會授權，讓他的涉貪案件至今未被立案審理。