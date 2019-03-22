比特大陸擴大產能 正部署20萬台礦機

中國礦機大廠比特大陸 (Bitmain) 正在進行產能擴大，計畫在北京地區部署 20 萬套自家的挖礦機，並期望在今年夏天透過中國水力發電過剩電能所帶來低成本，來獲得市場上的競爭優勢。

消息人士指出，雖然中國西南地區 (包括四川和雲南) 的雨季在 5 月份才會到來，但比特大陸已經開始與一些挖礦廠進行討論並與達成協議，以便能夠做足準備。

比特大陸以以生產螞蟻礦機作為主要業務。雖然目前尚不清楚該公司將使用這些機器開採哪種 PoW 加密貨幣。不過知情人士預期，該公司將部署新的礦機產品，如 AntMiner S11 和 AntMiner S15，以及一些較舊的型號，如 AntMiner S9i / j。

對於比特大陸來說，該公司的主要營收來自相關設備銷售而非挖礦，不過雨季即將到來，對比特大陸來說仍是一個不可忽視的機會。

AntMiner S9j 和 AntMiner S11 挖礦機型在網站上售價分別為 400 美元和 500 美元，因此若彼特大陸要部署 20 萬套礦機，總價值將達到約 8000 萬美元至 1 億美元。這還不包括較高價的 AntMiner S15 型號，單機售價約為 1,000 美元。

但根據世界第三大礦業集團 f2pool 的挖礦獲利指數顯示，在當前市場條件下，利用 S9j、S11 和 S15 三種機型進行自我挖礦可能比在熊市中出售這些挖礦機更有利可圖。基於比特幣的當前價格和每千瓦時 0.05 美元的基準電費來計算，S9j、S11 和 S15 單機每日可分別產生 0.87 美元、1.8 美元和 2.88 美元的獲利。

目前尚不清楚比特大陸最終將在哪裡獲得電力，但一挖礦場經營者表示，夏季平均電力成本約為每千瓦時 0.037 美元。透過 f2pool 的指數方程式計算，S9j、S11 和 S15 單機每日可以分別獲得 1.29 美元、2.24 美元和 3.38 美元的獲利。假設比特大陸將部署的 20 萬台礦機皆是低階 S9j，預計每月將為彼特大陸帶來 770 萬美元的獲利。

對此消息，比特大陸發言人拒絕發表評論。