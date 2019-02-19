前年風光一時.. 比特大陸傳大幅裁員 「人工智慧」成重災區

曾因比特幣狂熱風光一時，去年 9 月申請赴港上市的比特大陸，近日傳出大規模裁員，包括區塊鏈 (Blockchain)、人工智慧 (AI) 以及晶片等多項業務，尤其 AI 的部分成為「重災區」。比特大陸回應表示，2018 年底的裁員只是正常的人員調整，近期沒有新一波調整動作。

比特大陸為全球最大礦機生產商，在 2017 年比特幣狂熱中成為最大贏家，年淨利潤近 50 億元人民幣，但去年加密貨幣價格直轉直下，迫使公司開始裁員，狂砍尚未獲利的創新業務。

傳裁員人數近半

陸媒《界面》引述知情人士說法，指 2018 年聖誕節期間，比特大陸開始裁員。綜合知情人士的說法，這次裁員可能占公司規模的 50%，就算未到一半，比例也不會太低。

據估算，比特大陸在 2017 年中，員工合計約 500 人左右，至 2018 年 8 月，已增至 3000 多人，新員工主要是開發晶片。

消息人士說，晶片部門分為雲端和終端晶片兩組，其中在台灣的子公司「芯道互聯」遭到大規模裁員，雲端晶片也有減人。不過比特大陸否認這家公司為子公司，稱雙方僅有合作關係。

礦機、比特幣現金均受挫

知情人士說，比特大陸的礦機生產是一個極其強調搶時間的行業，比特大陸先前幾次賭上身家，都抓準時機，但 2018 年加密貨幣熊市猛烈，比特大陸的 7nm 晶片礦機，變得太貴幾乎沒人買，而造成營收支柱遭遇重創。

此外，2017 年比特大陸重倉持有比特幣現金，這個加密幣本由比特大陸吳忌寒主導，卻遇上自稱中本聰的澳洲人 Craig Wright 另推版本競爭，不僅讓礦工利潤大減，幣值也加速下滑。據指出，比特大陸的「哥白尼團隊」，是比特幣現金的開發團隊，全盛時期有 40 人，這次整個團隊被裁掉。

在比特幣現金、晶片業務雙雙遇挫下，知情人士透露，各自的主導者吳忌寒與詹克團已經雙雙卸任 CEO 職務，改由一位專案總監王海超擔任新任 CEO，不過現在詹克團仍未完全退下來，仍然在列席專案會議。

比特大陸去年申請上市後就無下文。港交所行政總裁李小加今年 1 月曾評價礦機公司，認為不符合上市適應性原則。「過去通過 A 業務賺了幾十億美元，突然說將來要做 B 業務，但還沒有任何業績。或者說 D 的業務模式更好，那我覺得當初拿來上市的 A 業務就沒有持續性了。」

公司否認大規模裁員

對於裁員的消息，比特大陸表示，2018 年底審視了業務發展情況，進行了正常的人員調整，近期並沒有新的調整動作，未來也一如既往歡迎各界人才加盟。