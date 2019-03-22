7年跌破7成 橡膠熊市還將持續10年？

橡膠價格曾在 2009 年至 2011 年間歷經一波暴漲，期間漲幅高達 240%，進而推動生產國大量擴張種植面積，結果造成嚴重供給過剩。雖然今年國際橡膠期貨價格漲了 16%，但較 2011 年的高點跌幅仍達 70%，顯示橡膠的供給面問題短期內難以消弭。

橡膠價格走勢圖 圖片來源：investing.com

陸股券商宏源期貨研究所指出，由於天然橡膠的生長周期與割膠周期皆較長，無法適時對產量進行調整，才會產生牛市時瘋狂種植、熊市時難以快速退出種植的窘境。

天然橡膠作為特殊的大宗商品，通常在種植 5-7 年後才會開始割膠，隨著樹的成熟，產量增加，約在 10-15 年後進入高產期。

關注橡膠行業多年的英國輪胎行業研究 (Tire Industry Research) 執行長 David Shaw 表示，2027 年至 2028 年前，全球橡膠產量將持續超出輪胎需求，生產國面對低價格的情況可能還會持續 10 年，直到種植面積開始縮減才會產生價格大幅上行的可能。

對此，Shaw 認為，橡膠生產國在管控種植面積上應更加謹慎，以實現供需平衡，若橡膠產生商能夠以 10 年為周期來預測未來需求，價格相對也能較穩定。

國際橡膠研究組織秘書長 Salvatore Pinizzotto 提到，對膠農來說，缺乏其他收入來源迫使他們在低價的情況下，仍須持續生產橡膠以維持生計，這進一步加劇供應過剩。

目前泰國為全球第一大橡膠生產國，佔全球產量的 36%；中國佔全球天然橡膠消費近 40%，為需求最大國家，其中將近 7 成為輪胎用途，然而受產能過剩影響，中國輪胎增速已自 2010 年的 20%，大幅回落至 2017 年的 5.4%。