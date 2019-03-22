新興業務成為中國三大電信商營運成長點 對5G投資謹慎因應

中國三大電信營運商去年財報在昨 (21) 日已全數公布，在電信費用下滑，且用戶連線速度提升之下，這三大電信商淨利仍有所成長，合計淨利達人民幣 1492 億元，成長動力來源主要靠著雲端服務等新興業務。

至於市場關注的 5G 資本支出情況，今年這三大電信公司均持續對 5G 設備進行布建，初估總投資合計不超過人民幣 342 億元。相較於券商估計，5G 網路建設投資總規模需要約人民幣 1.4 兆元來看，今年中國三大電信公司投入 5G 態度偏向謹慎。

中國三大電信商去年營運重點

中國移動

圖: 東方財富網, 中移動日線圖

中國移動去年營收人民幣 7368 億元，年增 1.8%。其中，通信服務收入人民幣 6709 億元，年增 3.7%；淨利人民幣 1178 億元，年增 3.1%。

移動業務：去年中國移動的行動用戶淨增 3787 萬戶，總數達 9.25 億戶，市占 60%。4G 用戶則達 7.13 億戶。4G 基地台達 241 萬個。

寬頻業務：去年有線寬頻客戶淨增 4400 萬戶，總數達 1.57 億戶。

新興業務：物聯網智能連接數方面淨增 3.22 億，規模達到 5.51 億。旗下咪咕影音收入年增 21.7%。

中國電信

圖: 東方財富網, 中電信日線圖

中國電信去年營收人民幣 3771.2 億元，年增 3%。其中，通信服務收入為人民幣 3504.3 億元，年增 5.9%；淨利人民幣 212 億元，年增 13.9%。

移動業務：去年行動用戶淨增 5304 萬戶，創歷史新高，總數達 3.03 億戶，市占率成長至 19.6%。4G 用戶數達 2.42 億戶。4G 基地台 138 萬個。

寬頻業務：去年有線寬頻用戶淨增 1226 萬戶，總數達 1.46 億戶。

新興業務：訊息及應用服務收入為人民幣 834.78 億元，年增 14.3%，占經營收入的比重達 22.1%，是營運成長重點。主要受惠於 IDC、雲業務、天翼高清等領域快速發展。

中國聯通

圖: 東方財富網, 中聯通日線圖

中國聯通去年營收人民幣 2909 億元，年增 5.8%。其中，通信服務收入人民幣 2637 億元，年增 5.9%；淨利人民幣 102 億元，年增 458%。

移動業務：去年行動用戶淨增 3087 萬戶，年增 51.8%，總數達 3.2 億戶。4G 用戶數達 2.2 億戶。4G 基地台 99 萬個。

寬頻業務：去年有線寬頻用戶淨增 434 萬戶，總數達 8088 萬戶。

新興業務：產業互聯網（ICT、IDC 及雲計算、物聯網及大數據）業務收入年增 45%，達到人民幣 230 億元，占主業營收比重達 8.7%。

今年降費計劃

這三大電信商均表示，為配合政府政策，今年將落實行動網路流量平均資費再降 20%、中小企業寬頻平均資費再下降 15% 的目標。

5G 投資

中國移動表示，今年是 5G 世代基礎建設紮根的一年，整體資本支出預計為人民幣 1499 億元，比 2018 年下滑 10.3%，這金額不包含 5G 試商用投入。今年將建置 3 萬～5 萬個 5G 基地台，總投入金額不會超過去年 5G 的投資水準，這意味著今年中國移動 5G 投資金額不會超過人幣 172 億元。

中國電信則表示今年資本支出預計為人民幣 780 億元。其中，5G 建設方面投入預算為人民幣 90 億元。去年已在中國 17 個城市建設超過 1000 個 5G 基地台；今年預期將聚焦在重點城市，擴大 5G 試驗規模，預估 5G 基地台建設達到 2 萬個。

中國聯通今年資本支出預計為人民幣 580 億元。其中約人民幣 60 億元～80 億元將投入 5G。而該公司表示目前 5G 還不到大規模投入的時候。5G 技術，特別是商業營運模式還需要多研究。

