歐盟同意：脫歐期限短暫延期 英鎊跌深後反彈

受英國脫歐相關消息影響，英鎊成為週四 (21 日) 走勢最戲劇性的貨幣，一度出現兩個月以來最大跌幅，但隨著歐盟同意脫歐期限延長，英鎊於週五早盤又出現大幅回彈。

在交易員普遍提高無協議脫歐機率之下，英鎊兌美元匯率週四盤中大跌 1.5%，最低觸及 1.3003，為兩個月以來最大的單日跌幅。隨後歐盟會議公布，歐盟提議無條件推遲英國脫歐最後期限至 4 月 12 日，助英鎊由低點反彈逾百點。

英鎊在跌深後緩步回彈

歐盟峰會公報草案顯示，歐盟領導人提議將英國脫歐的最後期限，先無條件延遲到 4 月 12 日，如果在此之前英國議會通過脫歐協議，意英國脫歐期限延至 5 月 22 日。

歐盟領導人表示，如果英國議會依舊否決梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議，那麼英國可能在 4 月 12 日就無協議脫歐，要是她贏得議會投票，就能在 5 月 22 日前有序脫離歐盟。

歐盟的決議幫助英鎊回升至 1.3126 美元附近。

梅伊認為英國最終仍會脫歐

基於梅伊在議會已經兩度遭到否決，如果接下來仍然無法改變局面，她可能被迫再尋求更長的延期，或者選擇無協議離開。

梅伊在隨後的記者會上表示，她相信英國最終會脫離歐盟，英國政府與英國國會有責任尊重公投結果，透過談判協議來達成此結果，對英國來說更好。

在脫歐大戲面前，英國經濟數據變得無關緊要。官方數據顯示，英國 2 月份零售銷售較上月增長 0.4%，說明消費者並未因英國脫歐而受到驚嚇。英國央行則擔心無協議脫歐的不確定性，如預期維持利率不變。

City Index 資深分析師 Fiona Cincotta 表示，這是本週第三次，投資人無視英國經濟數據，主要是脫歐大戲分散了注意力。

分析師憂無協議脫歐風險

花旗集團北美 G-10 外匯策略主管 Calvin Tse 表示，無協議脫歐的可能性增加了，顯然他們可能會在最後奮力一搏，但仍不能排除最終跌落懸崖的風險。

調查顯示，分析師推估，如果英國在沒有達成協議的情況下脫離歐盟，英鎊可能會從當前價位下跌約 8%，跌至 1.20 美元。

交易員表示，市場參與者的整體英鎊持倉仍為淨空頭，不過資產管理公司和退休基金最近一直在增持英鎊兌歐元多頭部位。德意志銀行不再建議做空歐元兌英鎊，認為「最後一刻」發生事故的風險已經增加。