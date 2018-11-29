陸股熱炒5G題材 「廣電系」個股持續走強

大陸股市今 (29 日) 普遍開高，5G 題材繼續延燒，「廣電系」個股持續走強。

早盤前 1 小時表現，廣電網路 (600831-CN) 近 180 萬手封死漲停板，貴廣網路、天威視訊、廣西廣電漲停開盤，盛天網路、湖北廣電等多股高開。

消息面上，日前，國家廣播電視總局在貴陽召開推進全國「智慧廣電」建設現場會。會中透露，工信部已經同意廣電網參與 5G 建設，國網公司正在申請移動通信資質和 5G 牌照。

加上之前廣電總局印發《關於促進智慧廣電發展的指導意見》，其中就提到 5G：以服務用戶為中心，加快廣播電視網路傳播體系整體性轉型升級；加快全國有線電視網路整合和互聯互通平台建設；加快建立面向 5G 的移動交互廣播電視技術體系；加快建立新一代衛星直播技術體系；加快廣播數字化進程。

受相關消息推動，昨天「廣電系」個股就一片歡慶，行情延續到今天。

不過業內也有看法認為，首先，廣電沒有那麼多資金，除非引資，否則難以推動 5G。其次，三大運營商有多年的建網、技術、運營、服務及管理經驗，而廣電一切從零開始。最重要的一點是由廣電的體制決定，一直以來並不具有市場意識。

另據中國工程院院士鄔賀銓早前透露，中國有望最快在今年年底發放 5G 牌照，但終端還需要等到標準化完成，並且需要測試，因此還要一段期間。他近日在參加會議時更表示，5G 頻譜已經劃定，也讓 5G 題材更受外界矚目。