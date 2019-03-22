美股盤中─蘋果走強帶動 道瓊上漲逾230點

蘋果與美光股價大漲，支撑科技股走高，亦拉抬美國股市週四中場上漲，道瓊上漲逾 230 點。

台北時間 00:19

道瓊工業平均指數上漲 190.54 點或 0.74% 至 25936.21。

Nasdaq 指數上漲 79.99 點或 1.03% 至 7808.95。

S&P 500 指數上漲 22.16 點或 0.79% 至 2846.39。

蘋果股價上漲 3.6%，Needham 公司將蘋果股票評級由買進調高至強力買進。週四的漲勢，帶動蘋果股價突破 200 日移動平均線，為自 11 月以來，首度突破該關卡。

美光股價大漲近 10%，該公司公布上季獲利高於預期。

今日稍早，股市一度走低，聯準會 (Fed) 最近的政策聲明，引發了對美國經濟的擔憂。

週三，Fed 說，不預期 2019 年會升息。但去年 12 月，Fed 預期今年將至少升息二次。Fed 並預期 9 月底將結束縮減資產負債表。但 Fed 亦降低了 2019 年經濟成長預測。

美國債券殖利率週三大幅下降，10 年期債券殖利率下降至一年低點。週四，十年期債券殖利率報 2.52%。2 年期債券殖利率報 2.4%。

美國經濟數據大多令人失望。花旗經濟意外指數近來觸及 2017 年 8 月以來低點，且大幅低於零。該指數為負數，顯示大多經濟數據低於預期。

但分析師說，與其他國家相較，美國經濟依舊穩固。Fed 目前持續採取觀望的立場，經濟成長必須嚴重惡化，Fed 才會完全停止升息。

除了 Fed 消息外，投資人亦消化錯綜的貿易消息。川普總統週三說，華盛頓對北京加徵關稅可能會持續相當長一段時間。