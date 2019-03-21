行政院拍板產創條例 四大租稅優惠再延10年

行政院院會今 (21) 日通過《產業創新條例修正草案》，通過租稅優惠條例確定再延長 10 年，也就是延長到 2029 年；企業將保留盈餘進行實質投資，可免徵 5% 營利事業所得稅，但企業必須先繳 5% 營所稅，完成實質投資後才能辦理退稅。

產創條例中的 4 項租稅優惠將在今年底正式落日，行政院為促進經濟發展決議相關租稅優惠再延 10 年，今天院會拍板通過包括：研發投資抵減、天使投資人投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等 4 大租稅優惠，確定再展延 10 年到 2029 年底。

另外，企業如果投資 5G 與智慧機械等產業，當年度的投資抵減率可抵減 5%，分 3 年抵減 3%，其中智慧機械年限 3 年、5G 應用為 4 年。

先前財政部與經濟部因「產業創新條例租稅優惠」中的研發投資抵減率是否加碼而持不同意見，幾經協調後，經濟部同意讓步，讓投資抵減稅率維持現狀不再堅持加碼；財政部則釋出善意，同意企業將保留盈餘用來投資可享免徵營所稅優惠。

但為確保企業真的將保留盈餘進行實質投資，因此營所稅免稅優惠部分，企業若有保留盈餘仍需課徵 5% 營所稅，待完成實質投資後才能退稅，預估約有 2.4 萬家企業可望因此受惠。

根據財政部規劃，企業實質投資範圍包括：廠房興建、機械設備、營建工程、運輸工具以及智慧財產研發等，都算實質投資範圍，可列為抵減項目。